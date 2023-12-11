У ТЦК Києва під час війни затіяли капремонт: на що військкоми витратять 14 мільйонів

У Київському міському ТЦК та СП кажуть, що об’єкт не ремонтувався майже 50 років.

У соціальних мережах обговорюють дії Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (КМТЦК та СП), який провів тендер на ремонт у Києві одного зі своїх приміщень на 13,8 млн. грн.

У тендерній документації зазначається, що ремонтні роботи планують завершити до березня 2024 року.

Багатьох вразила сума, яку хочуть витратити на ремонт

Звісно, що дехто з дописувачів розкритикував такі плани, мовляв, навіщо ремонтувати споруду ТЦК та СП за стільки мільйонів гривень, коли гроші потрібні зараз для військових на фронті.

"Недоцільне використання коштів під час дефіциту бойового спорядження на війні. Майте совість, ці гроші вкрай необхідні на передовій", - пишуть громадяни у звернені до Держаудитслужби України на сайті Prozorro.

Люди пишуть про недоцільне витрачання коштів під час війни

Сайт ТСН.ua поцікавився думкою з цього питання безпосередньо у керівництва КМТЦК та СП.

Хочуть відремонтувати їдальню

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначають, що 1 грудня 2023 року вже уклали договір з відповідним суб’єктом господарювання про проведення капітального ремонту будівлі та приміщень їдальні КМТЦК та СП, яка розміщена в промисловій зоні одного зі столичних районів.

"Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводився ремонт з часу її відкриття у 1976 році", - повідомили сайту ТСН.ua в КМТЦК та СП.

Там додають, що цього року посадовими особами відповідних органів військового управління, після проведення комісійного огляду, було визначено про необхідність термінового проведення капітального ремонту будівлі та приміщень їдальні для подальшої належної організації харчування особового складу.

У Київському ТЦК та СП кажуть, що хочуть капітально відремонтувати їдальню / колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Буде капітальний ремонт

У тендерній документації вказано, що у будівлі мають провести капітальний ремонт та реставрацію.

Ми попросили керівництво КМТЦК та СП уточнити, що саме заплановано провести: реставрацію чи капітальний ремонт? Також поцікавилися, чи дане приміщення має статус пам’ятника архітектури.

"Визначена їдальня не має статусу пам’ятника архітектури. Загальна сума коштів в обсязі 13,8 млн. грн. має цільове призначення – капітальний ремонт будівлі та приміщення їдальні", - повідомили в КМТЦК та СП.

Там додають, що на території об’єкту знаходиться підпорядкований КМТЦК та СП бойовий підрозділ, особовий склад якого складається з військовослужбовців, які прибули з зони бойових дій з пораненнями та мають статус "Обмежено придатні".

Нам не змогли надати відповідь на питання: чи заплановано ремонт інших приміщень ТЦК та СП у Києві та чи є у цьому потреба?

Звернення громадян з приводу ремонту будівлі ТЦК

На прохання військових ми не вказуємо місце розташування об’єкту, про який йдеться у матеріалі, аби убезпечити життя та здоров’я військовослужбовців.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про рейди ТЦК на Закарпатті: як відбувалося вручення повісток у відомому оздоровчому санаторії (відео)

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