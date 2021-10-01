У теплицях овочі, а під ними - потужні нарколабораторії: на Закарпатті затримали "фермера"

Врожай оцінили у понад 5 мільйонів гривень.
Закарпатець виростив марихуану у підземних приміщеннях власної ферми. Кімнати для вирощування конопель викопав самостійно.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 жовтня.
Чоловік встановив систему крапельного поливу, кондиціонери, датчики рівня світла, тепла й вологи і навіть пристрої для вимірювання кислотності ґрунту. На люк, що веде у підземний сховок, правоохоронці натрапили випадково.
Врожай оцінили у понад 5 мільйонів гривень. Наркофермеру загрожує до 7 років в’язниці.
Нагадаємо, у Херсонській області чоловіки обладнали цілу плантацію для вирощування кущів конопель посеред херсонських плавнів. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить більше 10 мільйонів гривень.