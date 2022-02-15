Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок

pixabay.com

Чоловік разом з родиною 5 років мешкали в приміщенні.

У с. Антонівці Тернопільської області чоловік через сварку з дружиною спалив будинок, в якому родині дозволив пожити власник. За це його засудили до іспитового терміну. 

Про це йдеться у вироку Шумського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua 

За даними суду, уродженець Луганської області разом із своєю дружиною та двома малолітніми дітьми у 2014-2019 роках мешкали в будинку у селі Антонівці. У серпні 2019 року після сварки з коханою чоловік зібрав речі співмешканки та маленьких дітей, склав їх посеред кімнати і підпалив.  

Після цього він вийшов з будинку та нічого не зробив, щоб ліквідувати займання, через що приміщення згоріло. Власник приміщення збитки оцінив у 300 тис. грн. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 194 КК України та засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Суд замінив реальним термін на іспитовий. 

Читайте також:

Новини Одеси: вночі у місті біля житлових багатоповерхівок сталася пожежа

Новини Одеси: вночі у місті біля житлових багатоповерхівок сталася пожежа
Наступна публікація