У Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок

У Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок

Чоловік разом з родиною 5 років мешкали в приміщенні.

У с. Антонівці Тернопільської області чоловік через сварку з дружиною спалив будинок, в якому родині дозволив пожити власник. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Шумського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua

За даними суду, уродженець Луганської області разом із своєю дружиною та двома малолітніми дітьми у 2014-2019 роках мешкали в будинку у селі Антонівці. У серпні 2019 року після сварки з коханою чоловік зібрав речі співмешканки та маленьких дітей, склав їх посеред кімнати і підпалив.

Після цього він вийшов з будинку та нічого не зробив, щоб ліквідувати займання, через що приміщення згоріло. Власник приміщення збитки оцінив у 300 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 194 КК України та засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Суд замінив реальним термін на іспитовий.

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