У Тернополі чоловік 5 хвилин мастурбував у маршрутці: все закінчилось несподівано

У Тернополі покарали чоловіка за інтим у маршрутці / © DepositPhotos

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У Тернополі на 17 000 гривень оштрафували пенсіонера, який влаштував пікантну витівку у маршрутці.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

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Чоловік зранку мастурбував у маршрутці

Як встановило досудове розслідування, вранці 23 серпня 2026 року близько 09:14 чоловік перебував у салоні маршрутного автобуса №16, що рухався проспектом Злуки у Тернополі. В салоні транспорту перебували й інші пасажири.

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Обвинувачений сів поруч із раніше незнайомою йому дівчиною та голив свій статевий орган й почав здійснювати «дії сексуального характеру» (мастурбацію).

Після зауважень пасажирки та вимоги припинити протиправну поведінку чоловік свідомо ігнорував зауваження, пересів на інше місце в салоні й уперто продовжив свої дії у присутності пасажирів. Загалом це тривало близько 5 хвилин, спричинивши потерпілій «моральну шкоду та душевні страждання».

Під час дізнання обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без проведення розбору в залі суду. Потерпіла також надала письмову згоду на спрощену процедуру.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду

5 жовтня 2026 року Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України.

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При призначенні покарання суд урахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, пенсійний вік та відсутність попередніх судимостей.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням обмежень для спрощеного провадження протягом 30 днів з дня його проголошення.

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