У Тернополі чоловік "спустив в унітаз" величезну суму грошей: що сталося

Поки власник був відсутній, в його квартирі, за даними комунальників, стався витік води на приголомшливу суму / © ТСН

Непересічна життєва історія днями трапилася у Тернополі — за даними місцевих комунальників, мешканець однієї з квартир через несправний зливний бачок у санвузлі «накрутив» води на 173 тисячі гривень та після цього впав у стан «ступору».

За даними «Тернопільводоканалу», події, які комунальники між собою назвали трилером та детективом, розгорталися так: мешканці однієї з багатоповерхівок протягом декількох місяців скаржилися на великий дисбаланс води.

«Тернопільводоканал» почав ретельно обстежувати всю багатоповерхівку — оглядали всі квартири та внутрішньобудинкові мережі. Утім водоканалівці ніяк не могли потрапити в одну з квартир багатоповерхівки, аби пересвідчитися у відсутності витоку води чи інших проблем. Працівники навіть залишали господарю записку у дверях з проханням зв’язатися з ними і забезпечити доступ до житла. Проте мешканець так і не перетелефонував», — повідомило підприємство на своїй сторінці у Facebook.

У «Тернопільводоканалі» до цього додали: «Крім того, водоканалівці поспілкувалися з сусідами абонента і з’ясували, що вони добре чують звук проточної води за стіною. Аби переконатися, чи в тій квартирі немає витоку води, працівники «Тернопільводоканалу» використали систему для дистанційного заглушення каналізації. Камера системи підтвердила побоювання фахівців».

Далі, за даними комунальників, ситуація вимагала негайного втручання спеціалістів.

«Завдяки сприянню ЖЕКу і мешканців багатоповерхівки після тривалих зусиль водоканалівці втрапили в квартиру абонента. І вжахнулися, бо в унітазі через несправний кран і зламаний змивний бачок був безперервний і потужний витік води. Водиця гаратала в унітазі, наче невеличкий струмінь фонтану…», — повідомило підприємство.

У «Тернопільводоканалі» уточнили, що в квартирі був встановлений та працював лічильник, а згідно з його даними було використано 4700 кубометрів води на суму понад 173 тисячі гривень. До речі, 4700 кубометрів води дорівнює об’ємам 47 середніх басейнів.

«Час назад не повернути. Тому чоловікові доведеться сплатити «Тернопільводоканалу» за спожиту воду, що тривалий час цілодобово лилася з бачка, понад 173 тисячі гривень. Адже, за даними квартирного лічильника, було використано більше 4700 кубів. На жаль, недбалість і неуважність абонента обернулися для нього великими фінансовими витратами», — наголошують на підприємстві.

В коментарі для ТСН.ua начальник відділу розрахунків населення КП «Тернопільводоканал» Руслан Бурмас повідомив, що після укладання відповідної угоди споживач може мати можливість сплачувати такий борг частинами.

«Йдеться про людину середнього віку. Але наразі він такого бажання не виявляв. Його реакцію можна прокоментувати так: або йому байдуже, або він не усвідомив, що сталося», — каже Руслан Бурмас.

За словами уповноважених осіб, якщо споживач відмовиться сплачувати борг хоча б частинами, то у водоканалівців є право та обов’язок звернутися до суду та припинити послуги з водопостачання або з водовідведення для цієї квартири.

«Так просто підприємство не зможе залишити цю ситуацію», — уточнює Руслан Бурмас.

Водночас у «Тернопільводоканалі» кажуть, що достеменно невідомо, протягом якого саме часу було накручено 4700 кубометрів. Не виключають, що може йтись про річний термін.

Як з’ясував ТСН.ua, в той час, коли комунальники шукали квартиру, де був шалений витік води, вони телефонували та розшукували власників кожної квартири. Власниця однієї з квартир перебувала в Італії, але повернулась спеціально, щоб впевнитись у тому, що аварія сталася не в її помешканні.

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, за попередньою інформацією, власник квартири — це чоловік 1947 року народження, який до цього випадку не мав заборгованості за спожиту воду, а тепер, за даними комунальників, «перебуває в ступорі».

«Доступ до квартири надав чоловік, який є чи родичем власника, чи орендував у нього колись цю квартиру. Тобто у нього були ключі», — повідомили нам місцеві мешканці.

Розповідаючи про витік води в цій квартирі, представник водоканалу Руслан Бурмас наголошує, що зараз в багатьох містах України є ситуації, коли власники помешкань через війну перебувають далеко за межами свого житла, тому важливо заздалегідь подбати про те, щоб вхідні крани були перекриті.

Радить перевірити лічильник

Своєю чергою, експерт, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі для ТСН.ua висловив припущення, що лічильник мешканця Тернополя міг бути несправним, тому і нарахував таку величезну кількість кубометрів.

«В такій ситуації варто зробити повірку лічильника, щоб планувати подальші дії», — каже експерт. Та наголошує, що в Україні час від часу траплялися ситуації, коли, наприклад, власниці квартири у Києві приходила платіжка з вимогою сплатити 52 тисячі гривень за спожиту теплову енергію.

