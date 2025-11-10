ТСН у соціальних мережах

У Тернополі чоловік відмовився від повістки та ввімкнув у суді "таємний запис" з ТЦК

У Тернополі чоловік ухилився від мобілізації та отримав судовий вирок.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
У Тернополі чоловік відмовився від повістки та ввімкнув у суді "таємний запис" з ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, чоловік 24 липня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Проте чоловік відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

На суді житель Тернополя провину заперечив.

«Повідомив, що одного дня прямував на роботу і його зупинили працівники ТЦК та СП та в примусовій формі вказали, що потрібно проїхати із ними. Коли він прибув у ТЦК та СП, то його відправили для проходження ВЛК», — йдеться у матеріалах суду.

Чоловік також наполягав, що має проблеми із зором, а тому був не згоден із висновком ВЛК.

«Надалі його відправили у кабінет, там він підписав документ, про те, що він повідомлений про вимоги законодавства ст. 336 КК України. Повідомив, що він не відмовлявся отримувати повістку. А був не згідний із тим, що лікар вказав інший діагноз, ніж той, що був у нього раніше. Він був упевнений, що його направлять у лікарню», — йдеться у свідченні підсудного.

Адвокат підсудного також просив долучити до матеріалів справи аудіозапис розмови у ТЦК.

«На вказаних аудіозаписах відбувається розмова між чоловіками з приводу необхідності отримання повістки, а також бажання оскарження висновку ВЛК. При цьому підсудний суду повідомив, що запис вказаної розмови він здійснив приховано він інших учасників на власний телефон, у день про який вказано в обвинуваченні. Розмова відбулася між ним та двома допитаними в судовому засіданні свідками, а також третьою незнайомою йому особою», — йдеться у матеріалах суду.

Таким чином адвокат зазначав, що підсудному не дозволили оскаржити висновок ВЛК.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік відмовився від повістки та не з’явився до ТЦК.

