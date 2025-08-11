У Тернополі чоловіка посадили на три роки до в'язниці через слова у суді: що він сказав

У Тернополі покарали чоловіка через погрози на суд / © pixabay.com

Реклама

У Тернополі до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка. Він під час судового засідання погрожував вбити прокурорку.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, жителя Тернополя у липня 2024 року судили за крадіжку та хуліганство. Він під час судового засідання чоловік заявив, що «відріже голову» прокурорці. Також він зухвало поводився під час слухання справи та не реагував на зауваження судді.

Реклама

Прокурор інкримінував жителю Тернополя ч.1 ст. 345 КК України. Він просив покарати чоловіка до 3 років позбавлення волі.

Підсудний на суді не визнав себе винним. Він заявив, що «можливо крикнув, бо не витримали його нерви». Він також звинуватив прокурорку в тому, що вона нібито «говорила свідку, що вона має казати під час слухання справи».

На суді прокурорка сказала, що коли вона представляла сторону обвинувачення, то підсудний погрожував її: «Почав висловлюватись нецензурною лайкою у її бік, бив руками по склі кабіни і кричав. Та вказав, що коли вийде, то відріже їй голову».

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 345 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Оскільки чоловік не відбув покарання за іншим вироком суду, то він сидітиме у в’язниці 3 роки та 6 місяців.

Реклама

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, колишній президент потрапив під домашній арешт через поведінку в соцмережах.