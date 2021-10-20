У Тернополі пасажири повстали проти копів, які хотіли оштрафувати маршрутчика за переповнений салон

У Тернополі пасажири повстали проти копів, які хотіли оштрафувати маршрутчика за переповнений салон

На підмогу маршрутник викликав ще своїх колег, ледь не дійшло до штовханини.

У Тернополі пасажири не давали поліцейським скласти протокол на водія автобуса, який порушив карантинні обмеження.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Всупереч новим правилам він взяв у салон стоячих пасажирів, у той час як мав брати їх лише на сидячі місця. На кінцевій зупинці, коли пасажири виходили, копи помітили, що їх більше дозволеного.

Та коли підійшли до кермувальника складати протокол, пасажири стали на його захист. Мовляв, вони самі просили взяти їх, бо мерзли на зупинках.

На підмогу маршрутник викликав ще своїх колег, ледь не дійшло до штовханини. Проте протокол на кермувальника копи таки склали, йому загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Новини України: у Тернополі пасажири не давали поліцейським скласти протокол на водія маршрутки

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