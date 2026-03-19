У Тернополі засудили трьох вебмоделей

У Тернополі засудили вебмоделей

У Тернополі до іспитових термінів засудили трьох вебмоделей. Жінок звинувачували в поширенні порнографічних матеріалів.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Вебмоделі в Тернополі: що відомо про обвинувачених

Згідно з матеріалами суду, восени 2024 року підсудні вступили в змову з організаторами «студії», матеріали щодо яких виділені в окреме провадження. Про підозрюваних відомо, що це були:

Студентка Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка, уродженка Черкащини. Уродженка Бердянська (ВПО), виховує двох малолітніх дітей. Мешканка Тернополя, не заміжня, також має двох малолітніх дітей.

У чому звинуватили вебмоделей

Організатори реєстрували жінок на спеціалізованих сайтах під вигаданими нікнеймами. Трансляції велися з орендованих або власних квартир у Тернополі. Слідство задокументував «контрольні закупки» — клієнт переказував кошти через термінали «Приватбанку», які конвертувалися у валюту сайту.

За один сеанс у «приватному чаті» жінки отримували від 900 до 2 500 гривень.

Під час ефірів обвинувачені демонстрували статеві органи та вчиняли дії сексуального характеру перед камерою.

Усі троє підсудних пішли на угоду про визнання винуватості. Ключовою умовою стало зобов’язання надати викривальні свідчення проти організаторів та інших учасників групи, серед яких є особи, що проживають за межами України.

Вирок суду

Суддя врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей та наявність малолітніх дітей у двох підсудних.

Жінок засудили до іспитових термінів: двох до 1 року, іншу — до 1,6 року.

Усім трьом жінкам заборонено використовувати інформаційно-телекомунікаційні системи для доступу до відеофайлів, що порушують засади моральності, строком на 2 роки.