У Тернополі затримали водія, який підпалював і трощив автівки

В поліції кажуть, палій ніде не працював, не судимий, на обліку в психлікарнях не перебував.

У Тернополі сорокарічний водій три дні нищив чужі машини в різних мікрорайонах міста. Два авто він підпалив, а ще три потрощив.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Возив із собою каністру з бензином, обливав автомобілі, що, на його думку, були неправильно припарковані. Два авта спалив, ще в трьох розбив скло, у всіх різне - лобове, бічне та заднє. Усі машини були різних марок. Також підпалив контейнер зі сміттям.

Сума збитків за попередніми підрахунками становить кілька тисяч доларів. Чоловіка затримали і його чекає обрання запобіжного заходу та психіатрична експертиза.

В поліції кажуть, палій ніде не працював, не судимий, на обліку в психлікарнях не перебував.

Новини Тернополя: сорокарічний водій три дні нищив чужі машини в різних мікрорайонах міста

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