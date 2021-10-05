У Тернополі знайшли мертвою 15-річну школярку

Причини трагедії встановлюються.
У Тернополі на вул. Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину.
Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у соцмережі Facebook.
"Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", - повідомив медик.
Джерела ТСН.ua в тернопільських правоохоронних органах інформацію про смерть 15-річної дівчини підтвердили.
За попередніми даними, покійна навчалась у 10 класі в одній із шкіл Тернополя.
Нагадаємо, в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна на 8 поверсі.