У Тернополі знайшли мертвою 15-річну школярку

У Тернополі знайшли мертвою 15-річну школярку

Причини трагедії встановлюються.

У Тернополі на вул. Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у соцмережі Facebook.

"Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", - повідомив медик.

Джерела ТСН.ua в тернопільських правоохоронних органах інформацію про смерть 15-річної дівчини підтвердили.

За попередніми даними, покійна навчалась у 10 класі в одній із шкіл Тернополя.

Нагадаємо, в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна на 8 поверсі.

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