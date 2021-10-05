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У Тернополі знайшли мертвою 15-річну школярку

У Тернополі знайшли мертвою 15-річну школярку

pixabay.com

Причини трагедії встановлюються.

У Тернополі на вул. Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину. 

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у соцмережі Facebook.

"Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", - повідомив медик. 

Джерела ТСН.ua в тернопільських правоохоронних органах інформацію про смерть 15-річної дівчини підтвердили. 

За попередніми даними, покійна навчалась у 10 класі в одній із шкіл Тернополя. 

Нагадаємо, в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна на 8 поверсі

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