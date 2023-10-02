У ТіkТоk "ожила" Леся Українка: як блогерка відтворює образи відомої письменниці

Cоцмережі заполонили відео дівчини, що дуже схожа на відому українську письменницю Лесю Українку. Кожне з відео Іванни - в образі Лесі збирає по кілька сотень тисяч, а то й мільйони переглядів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Іванна Яковенко розповіла, що десь від 7 класу її почали порівнювати з Лесею Українкою. Спочатку вона це заперечувала, проте тепер бачить все більше схожого. Вже зараз, Іванна визнає - смаки із поетесою співпадають. Вона теж любить одягати спідниці та красиві сорочки.

"Всі ці сорочки, в яких я знімалася, я їх всі одягаю і в звичайному житті. Ця найбільше подобається, бо є комірець ось красивий", - каже реконструкторка Іванна Яковенко.

Іванна Яковенко в образі Лесі Українки

Частину одягу тіктокерка шиє сама, частину шукає на барахолках

"Прикраси - ось це наприклад гердан, це копія візерунка, який зображений саме на Лесі - є фотографія у неї. Мені її подарувала підписниця", - каже Іванна.

А все почалося в серпні. Коли дівчина спробувала відтворити образ письменниці. А те що вийшло, запостила в інтернет.

"Відео, яке найбільше набрало переглядів в ТіkТоk - це перша зйомка Лесі, я чесно кажучи не розраховувала взагалі. Просто вийшло гарно і тоді почалася увага і я подумала, а, людям це цікаво і почала робити більше такого контенту", - каже Іванна Яковенко.

Родичів із сімейства Косачів, запевняє дівчина, немає. Жоден з її родичів на них не схожий. Як і Леся Українка, Іванна родом з Житомирщини, грає на музичних інструментах, постійно вчиться, має математичну освіту, а ще вона фотограф - і обожнює все, де можна творити. Зазвичай на знімання дівчина збирається сама, іноді їй допомагає фотографиня Яна. Подружилися через ТіkТоk. Тепер відтворюють минуле разом.

Зачіска, капелюх, прикраси. І Іванна все більше перетворюється на Лесю. А поки Іванну в ролі Лесі запрошують проводити екскурсії музеєм.

Зовнішність, каже дівчина - лише спосіб нагадати про славетних українців.

"Я не залишаюся в минулому. Це просто образ на себе приміряти, створити рідну машину часу для інших і для себе, на секунду зазирнути в минуле", - каже Іванна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 2 жовтня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Дніпрі 8-річна Софія збирає кошти для підрозділу батька.

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