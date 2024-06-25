У Тищенка знайшли пачки з валютою, він розтрощив телефон: деталі обшуків у скандального нардепа

Микола Тищенко, схоже, догрався. Після скандалу з нападом на ексвійськового у Дніпрі, нардепу оголосили про підозру. Але і це ще не все – під час обшуків правоохоронці знайшли купу цікавого в квартирі Тищенка, а нардеп розбив телефон, щоб не надавати його як речовий доказ. Водночас українці роблять все, аби одіозний Коля "Котлета", як називають Тищенка в народі, залишився ще й без мандату! Чи реально це? Всі деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Скандал з побиттям ексвійськового “Кракена” Дмитра Павлова у Дніпрі може поставити хрест на кар’єрі Тищенка! До нардепа навідалися правоохоронці ДБР та вже вручили йому підозру.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. За матеріалами ДБР, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого", – йдеться в повідомленні.

Коля давай! Тищенко розніс свій телефон!

Ба більше, на фото з обшуків помітно, що у квартирі нардепа знайшли цікаві речі, купу доларів та євро, що явно тягнуть на кілька мільйонів, і коштовний годинник, читачі вже перевірили й з’ясували, що лише цей аксесуар коштує 50 тисяч доларів. Що це за гроші і звідки – поки невідомо, у ДБР це також не коментують. Але якщо ви думаєте, що вручення підозри минуло спокійно, то ви дуже помиляєтеся. Під час обшуків Тищенко розбив телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.

Але це Тищенка не врятує, бо правоохоронці проведуть експертизу і отримають інформацію, яка зберігалась на телефоні, адже вона може допомогти слідству.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

Вручення підозри нічого не означає?

Тим часом в Офісі генпрокурора наголосили, що погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім того, повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Наразі встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. І, мабуть, цікаві факти ще чекають на нас попереду.

Тим часом віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко поквапився спустити українців на землю, адже вручення підозри – не гарантія покарання.

Чи вірять українці в слідство?

ТСН.ua вирішив поцікавитися в українців, чи вірять вони, що чинний нардеп відповість перед законом за напад його "свити" на ексбійця спецпідрозділу Kraken та його незаконне утримання? Результати опитування станом на 12:00 ось такі: 80% впевнені, що Тищенка просто сховають, доки не стихне скандал, а 20% вірять у справедливе розслідування і належне покарання для винних.

Позбавлення мандату: реальність чи міф?

Та не менше українців цікавить, а чи й надалі Тищенко сидітиме у стінах Верховної Ради і чи буде людина, яка дає команду “фас” нападати на хай навіть колишніх військових, причетна до ухвалення законів. Адже навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на скандал і заявив, що будучи кумом нардепа Тищенка, його дій не розуміє.

В МВС відреагували

Напад на добровольця у Дніпрі прокоментував і очільник МВС Клименко, він зазначив, що Павлов у нормальному стані й пообіцяв, що винні будуть покарані.

Але для правоохоронців є ще один факт, який добре було б перевірити й розповісти про результати. Головний редактор Руху "ЧЕСНО" Олександр Саліженко в інтерв'ю Radio NV влучно підмітив, що ТСК, в рамках якої начебто працював Тищенко у Дніпрі, насправді вже давно немає.

Чи можливо Тищенка позбавити мандату?

А от на рахунок мандату, то позбавити його Тищенка не так вже й просто, а чи можливо це взагалі - в радіо NV розповів представник “Слуги народу” Олександр Качура. Він нагадав, що Тищенко є позафракційним депутатом – його виключили з фракції партії “Слуга народу” після скандальної поїздки до Таїланду під час війни.

Для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього 7 підстав. Перша – складення повноважень за його особистою заявою, але Тищенко, як бачимо, вперто цього не робить, навпаки, заявляє, що буде боротися за “свою правду”. Щодо інших підстав, це: набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього, тож шанси тут трохи зростають вже, а також визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України, якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто, а також невходження народного депутата, обраного від політичної партії виборчого блоку політичних партій, до складу депутатської фракції цієї політичної партії виборчого блоку політпартій або виходу народного депутата із складу такої фракції й остання причина - це у випадку смерті.

Представник "Слуги народу" Качура також зазначив, що Тищенко — мажоритарний депутат, тож складання мандату — це “питання його і його виборців”:

Петиція від українців! Люди вимагають гнати Тищенка!

Але на цьому українці не зупиняються і як тільки не натякають Тищенку, що час валити з влади. Тож на сайті Верховної Ради 24 червня з’явилася петиція про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка, цитую: “у зв’язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень”. Станом на 12:00 25 червня петицію вже підписали 12 тисяч українців, а для того, щоб петиція потрапила на розгляд Ради необхідно 25 тисяч підписів.

Ну й варто нагадати усі знахабнілі за останні дні заяви Тищенка. Мало того, що він не визнає, що причетний до побиття військового, так кілька днів поспіль інформаційно атакував Дмитра Павлова, маючи різні версії його діяльності, то казав, що він і зовсім не військовий. То кричав, що він був не в “Кракені”, а якщо й був, то фельдшером, втім навіть якби він був фельдшером, то взагалі-то ці люди рятують життя побратимів. Ну і всі ці заяви були від Тищенка навіть попри низку відео, на яких видно, як Павлов разом із іншим військовими здирає російський триколор із будівель під час звільнення Харківщини.

Тищенко губиться у свідченнях

Але одразу після скандалу, ще 20 червня, у “Кракені” підтвердили, що Павлов - їхній колишній боєць і що вони теж стежитимуть за слідством. Згодом Тищенко переграв пісню і почав звинувачувати Павлова, що той пішов зі служби за сімейними обставинами.

А чи дозволяє навіть цей факт нападати на колишнього військовослужбовця? Точно, ні.

Тож скільки ще Тищенко зможе втриматися у Верховній Раді та чи доведуть правоохоронці справу до кінця - покаже час. Хочеться вірити, що так і буде, та головне, аби в людей не було короткої пам’яті, а Коля Тищенко раптом не втік до Таїланду з-під домашнього арешту.

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КОЛЯ, не зупиняйся! У ТИЩЕНКА ЗНАЙШЛИ ПАЧКИ ДОЛАРІВ І ЄВРО! Нардеп розтрощив телефон із доказами

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною.

У поліції заявили, що відкрили два кримінальні провадження.