За тиждень заробляють 1,2 млн: Саакашвілі розповів про корупцію на митниці

Він звинуватив главу Мінфіну Сергія Марченка в причетності до незаконних схем.

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі розповів про корупцію під час розмитнення автомобілів. Як приклад, навів історію на Волинській митниці.

Про це він сказав в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Спіймали на Волинській митниці — 700 тис. доларів. Виявляється, це мало, тому що в тиждень тільки на тій митниці від розмитнення машин заробляють 1,2 млн. Просто були вихідні — вони не заробили. 700 тис. спіймали випадково — мабуть, якісь-то служби не домовилися. Пропонували, щоб натиснути на одну кнопку — і все закінчилося ", — говорить Саакашвілі.

Він вважає, що Мінфін і його глава Сергій Марченко можуть бути причетні до цих схем.

"Міністерство фінансів надсилає лист: Україна — суспільна держава. Це суперечить Стамбульській конвенції" і ще якійсь конвенції. Таку ахінею прислали, що і другокласник не напише! Цей міністр Марченко, який, я впевнений, має частку в цьому. Інакше неможливо такі речі робити", — підсумував Саакашвілі.

"Право на владу": Саакашвілі розповів про корупційний механізм розмитнення авто в Україні

Раніше Міхеїл Саакашвілі розповів про те, як йому погрожував експрезидент України Петро Порошенко.

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