У ток-шоу "Право на владу" 25 листопада говоритимуть про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України

У четвер, 25 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 25 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України. Цю інформацію мусують світові медіа, а російські - активно нагнітають істерію. Мовляв, "Іскандери" та авіація за добу зметуть українські військові об'єкти, захист та армію.
Експерти, політики та гості студії подискутують, наскільки серйозною є загроза цього разу і чи готова Україна відбити масований наступ, якщо росіяни вирішать залучити всі свої сили. У студії спробують відповісти на запитання: чого хоче домогтись Путін і чи обмежаться західні партнери своєю традиційною "глибокою стурбованістю", якщо ворог наважиться на відкрите вторгнення. Говоритимуть і про те, чи можна відвернути загрозу і як це зробити.
У програмі візьмуть участь:
- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця,
- радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
- надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник,
- радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
- міністр оборони (2019-2020), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк,
- експерт Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон) Андрій Ілларіонов,
- народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
- головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,
- президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 25 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.