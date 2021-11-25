У ток-шоу "Право на владу" 25 листопада говоритимуть про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України

У ток-шоу "Право на владу" 25 листопада говоритимуть про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України

У четвер, 25 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 25 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України. Цю інформацію мусують світові медіа, а російські - активно нагнітають істерію. Мовляв, "Іскандери" та авіація за добу зметуть українські військові об'єкти, захист та армію.

Експерти, політики та гості студії подискутують, наскільки серйозною є загроза цього разу і чи готова Україна відбити масований наступ, якщо росіяни вирішать залучити всі свої сили. У студії спробують відповісти на запитання: чого хоче домогтись Путін і чи обмежаться західні партнери своєю традиційною "глибокою стурбованістю", якщо ворог наважиться на відкрите вторгнення. Говоритимуть і про те, чи можна відвернути загрозу і як це зробити.

У програмі візьмуть участь:

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця,

радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,

надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник,

радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

міністр оборони (2019-2020), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк,

експерт Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон) Андрій Ілларіонов,

народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,

головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,

президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 25 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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