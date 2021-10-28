У ток-шоу "Право на владу" обговорять потенційний локдаун через COVID-19 та ситуацію з вакцинацією в Україні

У ток-шоу "Право на владу" обговорять потенційний локдаун через COVID-19 та ситуацію з вакцинацією в Україні

У четвер, 28 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 28 жовтня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати морок легковажності, що охопив Україну через коронавірус, та його ціну.

Щоденні сумні рекорди смертності та нових заражень коронавірусом в Україні відверто лякають. Однак, чимало українців не поспішають вакцинуватись.

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Що важливіше: колективна безпека чи особиста свобода вибору? Експерти, політики та гості студії подискутують, хто і навіщо роздмухує антивакцинаторські настрої. Експерти спробують відповісти на питання: чому багато українців купують "ковідні-сертифікати" на чорному ринку та чи здатна влада зупинити вакханалію підробок.

Також говоритимуть про те, коли лікарні вже не зможуть приймати нових хворих та що насправді відбувається з пацієнтами за стінами інфекційних відділень.

У програмі візьмуть участь:

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

голова комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,

лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова,

голова Національної поліції Ігор Клименко,

народна депутатка, об’єднання "Справедливість" Ольга Стефанишина,

народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич,

в.о. Харківського міського голови Ігор Терехов,

міський голова Моршина Руслан Ільницький,

власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко,

представник ГО “Вакцинація: вільний вибір” Захар Мілютін

інші.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 28 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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