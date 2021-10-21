У ток-шоу "Право на владу" обговорять загострення ситуації з COVID-19 в Україні та податкову амністію

У ток-шоу "Право на владу" обговорять загострення ситуації з COVID-19 в Україні та податкову амністію

У четвер, 21 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 21 жовтня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати, як розвивається ситуація з коронавірусною хворобою в Україні та особливості вакцинальної кампанії. Другу частину випуску програми присвятять податковій амністії.

Дедалі більше областей України переходять до "червоної зони" через поточну ситуацію з COVID-19. Лікарні перевантажені, а черги на вакцинацію зростають. Експерти, політики та гості студії подискутують, які дії допоможуть стабілізувати ситуацію в країні та як вплине нова хвиля хвороби на життя українців.

У другій частині випуску Наталія Мосейчук та гості студії піднімуть тему податкової амністії в Україні. Від 1 вересня українцям дозволили впродовж року легалізувати свої статки, сплативши податок 5-7%. У студії "Право на владу" подискутують, кому варто не впустити цю нагоду, а хто не зможе нею скористатись за жодних обставин? Що загрожує тим, хто не стане узаконювати те, що нажито тіньовим заробітком? Хто і чому вже прийшов до податківців з так званою нульовою декларацією?

Експерти спробують відповісти на питання: чи варто перейматись тим, хто не накопичує готівку, але має трошки більше, ніж офіційно заробляє? Які підводні камені не передбачили законотворці та з якими труднощами стикнулись ті, хто вже намагається легалізуватись?

У програмі візьмуть участь:

голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев,

лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

в.o. голови Державної податкової служби Євген Олейніков,

радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

бізнесмен Гарік Корогодський,

голова фракції “Голос” Ярослав Железняк,

народна депутатка від "Слуги народу", комітет з питань бюджету Леся Забуранна,

співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко,

адвокат Богдан Янків,

народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов,

голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,

лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районна лікарня Одеської області Іван Черненко,

завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець,

завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Денис Сурков,

волонтерка з Харкова Наталія Попова,

голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький,

підприємець Юлія Глушко.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 21 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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