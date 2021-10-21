У ток-шоу "Право на владу" обговорять загострення ситуації з COVID-19 в Україні та податкову амністію

У четвер, 21 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 21 жовтня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати, як розвивається ситуація з коронавірусною хворобою в Україні та особливості вакцинальної кампанії. Другу частину випуску програми присвятять податковій амністії.
Дедалі більше областей України переходять до "червоної зони" через поточну ситуацію з COVID-19. Лікарні перевантажені, а черги на вакцинацію зростають. Експерти, політики та гості студії подискутують, які дії допоможуть стабілізувати ситуацію в країні та як вплине нова хвиля хвороби на життя українців.
У другій частині випуску Наталія Мосейчук та гості студії піднімуть тему податкової амністії в Україні. Від 1 вересня українцям дозволили впродовж року легалізувати свої статки, сплативши податок 5-7%. У студії "Право на владу" подискутують, кому варто не впустити цю нагоду, а хто не зможе нею скористатись за жодних обставин? Що загрожує тим, хто не стане узаконювати те, що нажито тіньовим заробітком? Хто і чому вже прийшов до податківців з так званою нульовою декларацією?
Експерти спробують відповісти на питання: чи варто перейматись тим, хто не накопичує готівку, але має трошки більше, ніж офіційно заробляє? Які підводні камені не передбачили законотворці та з якими труднощами стикнулись ті, хто вже намагається легалізуватись?
У програмі візьмуть участь:
- голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев,
- лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- в.o. голови Державної податкової служби Євген Олейніков,
- радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
- бізнесмен Гарік Корогодський,
- голова фракції “Голос” Ярослав Железняк,
- народна депутатка від "Слуги народу", комітет з питань бюджету Леся Забуранна,
- співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,
- народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко,
- адвокат Богдан Янків,
- народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов,
- голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,
- лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районна лікарня Одеської області Іван Черненко,
- завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець,
- завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Денис Сурков,
- волонтерка з Харкова Наталія Попова,
- голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький,
- підприємець Юлія Глушко.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 21 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.