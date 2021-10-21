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У ток-шоу "Право на владу" обговорять загострення ситуації з COVID-19 в Україні та податкову амністію

У ток-шоу "Право на владу" обговорять загострення ситуації з COVID-19 в Україні та податкову амністію

Право на владу

У четвер, 21 жовтня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". 

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 21 жовтня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати, як розвивається ситуація з коронавірусною хворобою в Україні та особливості вакцинальної кампанії. Другу частину випуску програми присвятять податковій амністії.

Дедалі більше областей України переходять до "червоної зони" через поточну ситуацію з COVID-19. Лікарні перевантажені, а черги на вакцинацію зростають. Експерти, політики та гості студії подискутують, які дії допоможуть стабілізувати ситуацію в країні та як вплине нова хвиля хвороби на життя українців.

У другій частині випуску Наталія Мосейчук та гості студії піднімуть тему податкової амністії в Україні. Від 1 вересня українцям дозволили впродовж року легалізувати свої статки, сплативши податок 5-7%. У студії "Право на владу" подискутують, кому варто не впустити цю нагоду, а хто не зможе нею скористатись за жодних обставин? Що загрожує тим, хто не стане узаконювати те, що нажито тіньовим заробітком? Хто і чому вже прийшов до податківців з так званою нульовою декларацією?

Експерти спробують відповісти на питання: чи варто перейматись тим, хто не накопичує готівку, але має трошки більше, ніж офіційно заробляє? Які підводні камені не передбачили законотворці та з якими труднощами стикнулись ті, хто вже намагається легалізуватись? 

У програмі візьмуть участь:

  • голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев,
  • лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
  • в.o. голови Державної податкової служби Євген Олейніков,
  • радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
  • бізнесмен Гарік Корогодський,
  • голова фракції “Голос” Ярослав Железняк,
  • народна депутатка від "Слуги народу", комітет з питань бюджету Леся Забуранна,
  • співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,
  • народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко,
  • адвокат Богдан Янків,
  • народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов,
  • голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,
  • лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районна лікарня Одеської області Іван Черненко,
  • завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець,
  • завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Денис Сурков,
  • волонтерка з Харкова Наталія Попова,
  • голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький,
  • підприємець Юлія Глушко.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 21 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.    

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