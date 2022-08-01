У Токіо створили для тварин спеціальні костюми із вентиляторами на спекотну погоду

На прогулянку з вентилятором - у Японії створили спеціальні костюми для чотирилапих, аби ті не потерпали від спеки.

У Токіо цього літа найтриваліший за всю історію спостережень період спеки, стовпчики термометрів підіймаються до позначки плюс 35 градусів.

І якщо люди ще можуть убратися в легкий одяг, то песики чи котики свої шуби скинути не здатні, тож аби полегшити їм життя, місцева дизайнерка в співпраці з ветеринарами створила спеціальні костюми - з маленькими вентиляторами.

Пристрій, що переганяє повітря, важить лише 80 грамів та працює від акумулятора. А сам костюм пошили із сітки - задля кращої циркуляції повітря.

Коштує такий одяг близько сімдесяти п'яти доларів за комплект. І розкупають його непогано - за місяць назбиралось із сотню клієнтів.

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