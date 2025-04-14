“У той час я не думав": 13-річний Кирило вперше розповів, як врятував людей із "тролейбуса смерті" в Сумах

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Кирило Ілляшенко, який врятував людей із «тролейбуса смерті» в Сумах розповів, що в той час діяв на адреналіні.

Про це він сказав в етері ТСН.

«У той час я не думав, я діяв. Я був на адреналіні, все робив. Я ніде не навчався, це був перший досвід у такому стані. Я зміг поспілкуватись з друзями, вони дуже хвилювалися», — розповів Кирило.

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Мати хлопця каже, що їй дуже тяжко згадувати 13 квітня, коли російські окупанти завдали кривавого ракетного удару по Сумах.

«Ми були разом в автобусі. Тяжко згадувати вчорашній день. Ця картинка стоїть перед очима. Ми цієї ночі не змогли спати», — каже мати Кирила.

Вона розповіла, що ні для неї, ні для Кирила загрози життю немає.

«У Кирила залишилися два уламки в голові, але вони не становлять небезпеки», — додала вона.

Дата публікації 14:22, 14.04.25 Кількість переглядів 22 Юний герой наживо! Історія 13-річного Кирила Ілляшенка, який рятував людей у сумах!

Нагадаємо, під час ракетного удару по Сумах Кирило Ілляшенко сам зазнав уламкового поранення у шию, втім, не розгубився і кинувся рятувати тих, хто ще був живий. Хлопчик вибив скло, розблокував двері і допоміг вийти пасажирам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 14 квітня. День жалоби: жахлива трагедія в Сумах!