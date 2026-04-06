У трамваї в Києві перевозили труну: що відомо

У Києві в салоні трамваю перевозили труну. Відповідне відео опублікували у Мережі, мовляв, у трамваї на Куренівці перевозили труну.

Ймовірно, що незвичний багаж перевозили у транспорті аби записати чергове відео для соціальних мереж та лайків. Судячи з відео, труну перевозили у вечірній час, коли у транспорті не багато пасажирів. Наразі невідомо, хто це зробив.

У поліції Києва кажуть, що звернень громадян щодо цього випадку до них не надходило.

Врешті, труну могли перевозити, як багаж оплативши її перевезення. Ймовірно, що пасажири попросили водія і він дозволив занести «багаж» до салону.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА підкреслюють, що у міському транспорті діють загальні правила перевезення багажу: він має відповідати встановленим обмеженням і не створювати дискомфорту для інших пасажирів.

«Очевидно, що така ситуація є нетиповою, тож у подібних нестандартних ситуаціях рішення зазвичай приймається (водієм) на місці з урахуванням обставин», — пояснили ситуацію у Департаменті.

