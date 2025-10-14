У центрі Івано-Франківська заборонили електросамокати: що кажуть у місті і чи дотримуються правил

Самокат / © pixabay.com

Кілька сотень електросамокатів зупинилися у центрі Івано-Франківська. Місто стало першим в Україні, де місцева влада заборонила їхній рух. Наразі — у пішохідній частині. Ініціативу пояснюють чисельними порушеннями і ДТП.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

В Івано-Франківську є зона вільна від самокатів — пішохідний центр. Це 3 площі, сквер та кілька прилеглих вулиць. Автор рішення — міська влада. Причина — чисельні порушення правил дорожнього руху кермувальниками самокатів.

«Рік тому, ми піднімали цю тему, а зараз спровокував випадок, коли на електровелосипеді збили дитину, яка попала в лікарню у центральній частині міста, зокрема Вічевому Майдані. Ніхто не проти самокатів, велосипедів, але ми всі за те, що вони дотримуються правил дорожнього руху», — сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Їзда удвох, напідпитку, з перевищенням швидкості та поміж пішоходів — цього року в Івано-Франківську патрульна поліція зафіксувала три десятки ДТП за участі водіїв самокатів. 26 з них — неповнолітні. Ба більше — кожному третьому і 12 років немає.

Електросамокатів в Івано-Франківську — сотні. Підприємці, які надають їх містянам на прокат, кажуть — пропонували чиновникам компроміс.

«Ми просили просто знижити швидкість, тому що нас можна контролювати. Ми можемо надавати навіть ці дані запиту, ми можемо дати там порушника, чи оштрафувати зі своєї сторони. У нас же є облікові записи людей, які реєструються, і ми розуміємо, хто їде на тому самокаті», — каже керівник прокатної компанії Дмитро Яремчук.



Але зрештою бізнесмени погодилися на зупинку самокатів у пішохідній зоні. Думки містян розділися. Одні — заборону беззаперечно схвалюють: «Це ж переважно їздять ті, хто не має абсолютно ніякого досвіду водіння. Прекрасна ініціатива, це безпека для дітей, для мешканців. Прекрасний інструмент для дозвілля, але не в центрі міста, це точно».

Інші навпаки — вважають, що краще було почати розбудову інфраструктури:

«Самокат — це потрібна штука, бо як не встигаєш кудись, то воно реально допомагає».

«Мають їздити і електросамокати, і велосипеди, і ті ж скутера, так що це ненормально забороняти».

Наразі під контроль потрапили лише підприємці, які дають самокати на прокат. Ті, хто мають власні — у центрі як гасали, так і гасають. Попри те, що на цих гаджетах є можливість встановити обмеження швидкості. Штраф за пересування на електросамокаті у недозволеному місці — 840 грн. Місто вже почало розробляти відповідні дорожні знаки. А ще по 20 тисяч премії пообіцяв міський голова правоохоронцям, які притягнуть до відповідальності за порушення перших трьох кермувальників самокатів.

