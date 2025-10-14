ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

У центрі Івано-Франківська заборонили електросамокати: що кажуть у місті і чи дотримуються правил

В Івано-Франківську почала діяти заборона на електросамокати.

Автор публікації
Алла Пасс
У центрі Івано-Франківська заборонили електросамокати: що кажуть у місті і чи дотримуються правил

Самокат / © pixabay.com

Кілька сотень електросамокатів зупинилися у центрі Івано-Франківська. Місто стало першим в Україні, де місцева влада заборонила їхній рух. Наразі — у пішохідній частині. Ініціативу пояснюють чисельними порушеннями і ДТП.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

В Івано-Франківську є зона вільна від самокатів — пішохідний центр. Це 3 площі, сквер та кілька прилеглих вулиць. Автор рішення — міська влада. Причина — чисельні порушення правил дорожнього руху кермувальниками самокатів.

«Рік тому, ми піднімали цю тему, а зараз спровокував випадок, коли на електровелосипеді збили дитину, яка попала в лікарню у центральній частині міста, зокрема Вічевому Майдані. Ніхто не проти самокатів, велосипедів, але ми всі за те, що вони дотримуються правил дорожнього руху», — сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Їзда удвох, напідпитку, з перевищенням швидкості та поміж пішоходів — цього року в Івано-Франківську патрульна поліція зафіксувала три десятки ДТП за участі водіїв самокатів. 26 з них — неповнолітні. Ба більше — кожному третьому і 12 років немає.

Електросамокатів в Івано-Франківську — сотні. Підприємці, які надають їх містянам на прокат, кажуть — пропонували чиновникам компроміс.

«Ми просили просто знижити швидкість, тому що нас можна контролювати. Ми можемо надавати навіть ці дані запиту, ми можемо дати там порушника, чи оштрафувати зі своєї сторони. У нас же є облікові записи людей, які реєструються, і ми розуміємо, хто їде на тому самокаті», — каже керівник прокатної компанії Дмитро Яремчук.

Але зрештою бізнесмени погодилися на зупинку самокатів у пішохідній зоні. Думки містян розділися. Одні — заборону беззаперечно схвалюють: «Це ж переважно їздять ті, хто не має абсолютно ніякого досвіду водіння. Прекрасна ініціатива, це безпека для дітей, для мешканців. Прекрасний інструмент для дозвілля, але не в центрі міста, це точно».

Інші навпаки — вважають, що краще було почати розбудову інфраструктури:

  • «Самокат — це потрібна штука, бо як не встигаєш кудись, то воно реально допомагає».

  • «Мають їздити і електросамокати, і велосипеди, і ті ж скутера, так що це ненормально забороняти».

Наразі під контроль потрапили лише підприємці, які дають самокати на прокат. Ті, хто мають власні — у центрі як гасали, так і гасають. Попри те, що на цих гаджетах є можливість встановити обмеження швидкості. Штраф за пересування на електросамокаті у недозволеному місці — 840 грн. Місто вже почало розробляти відповідні дорожні знаки. А ще по 20 тисяч премії пообіцяв міський голова правоохоронцям, які притягнуть до відповідальності за порушення перших трьох кермувальників самокатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 14 жовтня. СМЕРТЕЛЬНІ удари ПО УКРАЇНІ! ОДЕСА проти МЕРА! ПРОВОКАЦІЇ в КИЄВІ

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie