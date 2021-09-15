У Туреччині рекордний приріст коронавірусу за останні 4 місяці: чому стався стрибок хворих

У Туреччині ситуація з коронавірусом погіршилася, коли у розпал туристичного сезону скасували більшість обмежень.
У популярній серед українських туристів Туреччині зафіксували найвищий рівень захворювання на коронавірус за останні чотири місяці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
За останню добу, 14 вересня, у Туреччині майже 28 тисяч нових випадків коронавірусу. І цей показник найвищий від травня.
Рекордно висока й смертність від недуги у туристичній країні, зокрема, жертвами коронавірусу за добу стали аж 276 людей.
Епідситуація в країні погіршилася від середини липня, коли у розпал туристичного сезону скасували більшість обмежень в країні. І тепер ситуацію поліпшити не може навіть активна кампанія вакцинації, хоча в Туреччині принаймні одне щеплення отримали понад 80% населення.
Нагадаємо, Туреччина ввела нові правила та обмеження для невакцинованих туристів: стосується це і українців.
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