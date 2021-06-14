Не вистачає 10 тисяч доларів: у Туреччині рятують 10-річну дівчинку з Волині

10-річна Анастасія пройшла дві хіміотерапії, зараз дитина бореться з інфекцією і очікує на третій курс лікування, на який не вистачає 10 тисяч доларів.

10-річна Анастасія Трофимюк з Нововолинська за півтора тисячі кілометрів від дому бореться з онкологічною недугою - гострим мієлобластним лейкозом. Дівчинка в Туреччині вже пройшла два болісних курси хіміотерапії. А вже у липні на неї очікує наступний - третій курс, вартість якого 18 тисяч доларів. Батькам Анастасії вже вдалось зібрати 8 тисяч доларів, але для повної оплати їм необхідно за два тижні зібрати ще 10 тисяч доларів. Тож сім'я Трофимюк сподівається на допомогу небайдужих людей.

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Мама 10-річної Анастасії Юлія розповіла ТСН.ua, як зараз почувається її донька і які ще кроки необхідно зробити, аби її дитина одужала.

"Аналізи після другої хімії на 5 день впали до нулів, зараз ще кістковий мозок не запрацював, очікуємо покращення за тиждень... Імунітет теж на нульовому рівні. Сьогодні була важка ніч, висока температура до 39, головні болі і супутня нудота. Після вчорашнього бакпосіву знайшли інфекцію, яка спричиняє такий стан. Зі вчорашнього дня збивають температуру, капають антибіотики широкого спектру дії, щоб знищити інфекцію якнайшвидше", - розповіла нам Юлія.

Також Анастасія потребує донорів крові, але не усі їй підходять.

"Вливали всю ніч еретроцити крові і тромбоцити. Знайти потрібні тромбоцити дуже важко. За ранок прийшло декілька донорів, але ніхто не підійшов, тому що жорсткий відбір. Але нам вдається з Божою допомогою знаходити і Насті їх вливають", - розповідає мама дівчинки.

Зараз дитина у болях бореться з інфекцією, а батьки намагаються знайти кошти, щоб продовжити її лікування.

Загалом 10-річна Анастасія має пройти 5 курсів хіміотерапії: 2 з них вже позаду, але ще три попереду. Вартісь одного курсу - від 18 до 20 тисяч доларів. Для третього курсу батьки дівчинки вже зібрали 8 тисяч, але їм ще не вистачає 10 тисяч доларів.

Але і не цьому дороговартісне лікування, яке в сумі коштує майже 100 тисяч доларів, не закінчується. Вже за тиждень у дівчинки братимуть аналіз, який покаже, як дитина відреагувала на другу хіміотерапію і чи потрібна буде їй пересадка кісткового мозку. А така операція коштує ще додатково 97 тисяч євро.

"Наразі це питання ще в повітрі, і ця сумма, 97 тисяч євро, як Дамоклів меч, висить над нами. Стосовно Бо остаточно ніхто ще нічого не сказав стосовно пересадки. Але в будь-якому випадку, ще потрібно зробити 3 хімії, разом із цією", - каже Юлія.

Тож сім'я 10-річної дівчинки Анастасії сподівається, що читачі не залишаться байдужими і допоможуть зібрати їм за два тижні 10 тисяч доларів на третю хіміотерапію.

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Трофимюк Юлія Михайлівна (мати Анастасії)

Зазначимо, що гострий мієлобластний лейкоз (ГМЛ) - це онкологічне захворювання. Характеризується швидким ростом аномальних клітин, що накопичуються в кістковому мозку та периферійній крові. Хвороба прогресує швидко, тож пацієнт потребує термінового лікування.

Нагадаємо, на початку червня ми розповідали про 10-річну Анастасію Трофимюк з міста Нововолинська Волинської області. Батьки дівчинки дізнались про її недугу напередодні Великодня. До цього дитина була активною і здоровою, але її самопочуття різко погіршилось. В Україні виявили у Анастасії онкологічне захворювання, але місця для лікування тут не знайшлося, а хвороба стрімко прогресувала. Тож, аби врятувати свою дитину, батьки відправились до Туреччини, де зараз і перебуває на лікуванні 10-річна Анастасія.

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