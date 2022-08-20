У валізах і перевдягнені в жінок: як чоловіки призовного віку намагаються виїхати за кордон

Правоохоронці виявили близько 2 тисяч чоловіків призовного віку, які хотіли втекти за кордон.

У бебі-боксах, валізах, поміж матрацами, перевдягнені в жінок - це лиш невеликий перелік того, як чоловіки призовного віку намагалися виїхати за кордон. За пів року їх нарахували близько двох тисяч.

Як оперативники викривають такі схеми та про найдивніші випадки невдалої втечі, 20 серпня в ефірі ТСН розповіла кореспондетка Марічка Кужик.

Білявка, нафарбовані губи, зелений шалик і візочок з дитиною. Зрадили руки, геть не жіночі. А потім зачіска виявилась перукою, а під макіяжем - пробивалася щетина.

"Був хлопчина, вдівся в жінку, це був не один випадок, їх було два чи три", - розповідає заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

На кордоні з Молдовою у машині у бейбі-боксі замість дитячих речей був 36 річний чоловік. Так дружина намагалася вивезти чоловіка за кордон.

А ще ховалися між валізами у багажниках, накривалися матрацами, купували гідрокостюми або ж човни, щоб через Дністер потрапити в Молдову. Бігли через зеленку і пропонували хабарі прикордонникам. Але врешті попалися.

Правоохоронці виявили близько 2 тисяч чоловіків призовного віку, які хотіли втекти за кордон. Прикордонники говорять, що зараз, через кілька місяців великої війни, втікачі вже діють не самостійно, а звертаються до посередників.

"Пдробка документів - довідки про навчання, довідки про непридатність про проходження військової служби, також довідки про інвалідність, виготовлять підроблене свідоцтво про народження, становляться багатодітними батьками", - зазначають у штабі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Викрити ділків непросто, кажуть прикордонники. Хоч пропозиціями незаконного переправлення через кордон рясніє Інтернет, але ділки шифрують дані, уникають безпосередньої зустрічі, документи передають через камери схову. І їхні послуги не з дешевих.

"Я отримав дане свідоцтво про смерть своєї дружини вартістю 50 тисяч гривень через телеграм-канал з метою перетину державного кордону України", - говорить одни із затриманих.

Та це чи не найдешевші розцінки. Оперативники кажуть, зараз вартість фіктивних документів для незаконного перетину кордону може сягати й 15 тисяч доларів. Та все ж вдається вийти і на організаторів схеми і на їхніх клієнтів.

Півтори сотні викритих уже отримали вироки. По інших – триває досудове розслідування, кажуть прикордонники. Найбільше покарання за організацію незаконного перетину кордону – до 9 років ув'язнення.