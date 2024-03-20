У Варшаві поляк накинувся на українку: ексклюзивні подробиці моторошної історії

Поїздка за кордон транзитом через Варшаву для 25-річної українки Христини закінчилася слізьми та погрозами від місцевого таксиста-нелегала.

Поляки продовжують шокувати Україну. У Варшаві місцевий таксист намагався “кинути” молоду дівчину на гроші, а коли та відмовилася платити захмарну суму, погрожував і зачинив українку в машині. Перехожі ж тим часом вдавали, що нічого не бачать.

TSN.ua вдалося зв’язатися з постраждалою, тож усі деталі історії, яка трапилася 15 березня розповіла в ексклюзивному сюжеті журналістка Вікторія Гнатюк.

Польський водій напав на українку

Поїздка за кордон транзитом через Варшаву для 25-річної українки Христини закінчилася слізьми та погрозами від місцевого таксиста-нелегала. Україну сколихнула історія, як поляк накинувся на дівчину з погрозами та вимагав 300 злотих, тобто майже 3000 гривень, за 2 кілометри поїздки. Христина вирішила розповісти свою історію публічно, аби інші дівчата не повторювали її помилок й не сідали до неперевірених, адже нині у Польщі багато й тих, хто тікав від війни.

Деталі поїздки

І тут розпочалося найцікавіше. Христина уточнила, що дорога з України до Польщі їй обійшлася дешевше, аніж 2 кілометри до варшавського готелю з псевдотаксистом, а коли дівчина відмовилася платити захмарну суму за поїздку, бо елементарно не мала при собі стільки готівки, водій намагався залякати та замахувався вдарити, аби та замовкла, а згодом повіз у невідомому напрямку.

Шокує і те, що поки дівчина фактично у центрі міста стукала у вікна та благала перехожих про допомогу, ті вдавали, що нічого не бачать.

Конфлікт підігрівся, бо в авто їхала українка?

Після цього водій таки відвіз Христину до готелю, викинув її речі на вулицю і поїхав, гроші на карту приймати не хотів, готівки, зрозумів, що немає. Дівчина не виключає, що конфлікт міг підігрівся й тим фактом, що вона українка, хоча і хоче вірити, що це не так.

Історії інших українок

Після публікації цієї історії у своїх соцмережах Христину завалили коментарями й інші жінки, ті розповідають, що у пережили у Польщі ідентичні ситуації. Десь такі горе-таксисти чхали навіть на те, що жінка сидить в авто з дітьми, бо понад усе — гроші.

Чому дівчина не звернулася до поліції?

Дівчина зізналася, заяву до поліції — не писала, адже у Варшаві була проїздом. Втім хоче, аби цю історію почули інші українки і не потрапляли на такий гачок, а викликали лише перевірені сервіси таксі, й не боялися говорити. Свою ж історію таки хоче довести до кінця, й застерігає інших не вестися на байки працівників готелю, котрі кажуть, що у таких випадках поліція безсила, що власне і збило дівчину з пантелику.

Такі випадки у Варшаві регулярні

До слова, вже водії з офіційних таксі розповіли дівчині, що ті, на кого вони натрапили, справжня варшавська мафія, котра намагається людей кинути на гроші.

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