У Вашингтоні курсують плани перемир’я у війні Росії проти України: експертка повідомила деталі

У США дійсно курсують різні можливі плани перемир'я – принаймні фрагментарного.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомила директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"У Вашингтоні дійсно курсують різні можливі плани перемир'я – принаймні фрагментарного. Їхні ключові пункти й дали мені підстави сказати про відсутність суттєвої відмінності від того, що відкрито пропонують республіканці, – зупинитися там, де ми є сьогодні, без повернення навіть на позиції лютого 2022 року, жодного НАТО, жодних реальних гарантій безпеки", – зазначила вона.

Гетьманчук висловила думку, що категорична позиція Вашингтона та Берліна щодо можливого запрошення України до НАТО, якихось реальних гарантій безпеки, збиття цими двома країнами ідеї президента Франції Еманюеля Макрона щодо формування того, що вона назвала коаліцією рішучих – групи країн, котрі могли б спочатку надіслати військових інструкторів до України, а потім і більш потужний військовий контингент, – це аванс для Путіна, щоб він в принципі погодився на переговори.

"Логіка така: якщо зараз зафіксувати якісь зобов’язання щодо членства України в НАТО, реально почнуть вступний процес навіть за моделлю поступового вступу (запрошення для всієї України, але стаття 5 про колективну оборону поки що тільки для частини України без тимчасово окупованих територій), то Путін взагалі б не погодився на будь-які переговори. Тому, вони вже зараз дають йому аванс, щоб такі переговори в принципі відбулися", – пояснила вона.

Директорка Центру "Нова Європа" зазначила, що проковтнувши цей аванс, апетит росіян сягнув того рівня, що тепер вони можуть спокійно ставити нові передумови для будь-якого перемир’я, не кажучи про завершення війни.

"Не членство України в НАТО, гарантії безпеки чи західні війська на території України, а про те, чи буде збережена в принципі будь-яка військова допомога для України з боку США після перемир’я, навіть передбачена в тих же безпекових угодах (які Україна підписала вже більш ніж із 25 країнами – ред.), які якраз мали б бути не про гарантії безпеки, а про гарантії підтримки. Плюс росіяни відверто кидають виклик тому, хто з українського боку має бути за столом переговорів. Всі їхні сигнали, які доводиться чути в різних столицях, зводяться до того, що вони не хочуть там бачити Володимира Зеленського", – резюмувала Альона Гетьманчук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Апетити Путіна, план зупинки війни та відмова від НАТО | Альона Гетьманчук

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін також зробив чергову лицемірну заяву про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України.

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