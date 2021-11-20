Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Вашингтоні встановили різдвяну ялинку: дерево прикрасять вогниками і орнаментами

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Ялинці за традицією, дали прізвиського. Цьогоріч це "Цукровий ведмідь".

Різдвяну ялинку встановили у Вашингтоні. Розмістили її перед Капітолієм – будівлею американського парламенту. Більш ніж 25-метрову білу ялицю привезли з Каліфорнії – дерево подолало більше семи тисяч кілометрів.

Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазначається, що  на дорогу пішов майже місяць. Ялинці за традицією, дали прізвисько. Цьогоріч це "Цукровий ведмідь". У наступні кілька днів дерево прикрасять вогниками і орнаментами. А щоб запалити її, на початку грудня проведуть урочисту церемонію.

Новини світу: у Вашингтоні встановили різдвяну ялинку

Новини світу: у Вашингтоні встановили різдвяну ялинку

Нагадаємо:

  • У Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.
  • Головну новорічну ялинку на Софійській площі почнуть збирати наприкінці листопада.  Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва – з вертепом і шатром. Над ялинкою підійматиметься купол у вигляді зоряного неба.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація