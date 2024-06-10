У вчителя з Рівного "конфіскували авто на потреби ЗСУ", але військові його так і не отримали: подробиці скандалу

У Рівному у вчителя конфіскували авто нібито "на потреби ЗСУ". Сталось це через те, що чоловік нібито був нетверезий, проте згодом суд його виправдав. Автомобіль чоловіку не повернули, а військові наполягають - нічого не отримували.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

"Я почув, як за мною їде поліція з увімкненими маячками мене зупинили", - каже Іван Шанюк.

Як все починалося – ТСН отримала відео, щоправда без звуку. На кадрах видно, як копи прямують за автівкою, та зупиняється, патрульні йдуть до кросовера. На цьому запис закінчується. Пан Іван стверджує, з ним поводилися зухвало. Потому, каже, завезли на освідування.

"Драгер показав абсолютні нулі. Вони переглянулися один з одним, визвали інший екіпаж, нарешті вже включили боді-камеру і почали зачитувати мої права Протокол склали за статтею 130", - каже рівнянин Іван Шанюк.

Іван Шанюк.

Себто, керування в стані алкогольного, або ж наркотичного сп'яніння. Хоча стверджує, що не вживає узагалі. Але тоді автівку забрали на штраф майданчик. За місяць, 20 травня 2022-го, відбувся суд, який визнав чоловіка невинним.

Та коли пан Іван з рішенням на руках хотів забрати свою автівку виявилося, що її вже немає. Йому повідомили: передали на ЗСУ. Але з'ясувалося, у жодну з військових частин вона так і не потрапила. Натомість чоловік почав отримувати штрафи, що на його авто порушують правила то на Київщині, то на Одещині. Листи, скарги, заяви – рівнянин з адвокатами куди, кажуть, лиш не зверталися. Але як машини, так і крайніх у її зникненні і досі не знайшли. У патрульній поліції ситуацію не коментують, бо, мовляв, триває слідство.

Як патрульні зупинили вчителя 2022 року

Про те, що порушень не встановлено під час службового розслідування свідчить і відповідь прокуратури голові тимчасової слідчої комісії Верховної ради України.

Відповідь прокуратури

Водночас у Рівненській військовій адміністрації ТСН повідомили: Щодо вилученого транспортного засобу, то Рівненською ОВА погоджувався наказ командира військової частини "Про примусове відчуження транспортного засобу".

Отже, згідно наказу від військової адміністрації, додає адвокат, автівку забрали з поліції та передали на військову частину. Однак в Міноборони йому відповіли: там нічого не отримували. Нині справу розслідує ДБР.

"Попередня кваліфікація правопорушення - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Вчиняються необхідні слідчі дії направлені як на встановлення причетних до зникнення авто, так і його повернення на користь держави", - каже речниця Хмельницького теруправління ДБР Катерина Герасімчук.

Щоб повернути машину чи в когось вимагати за неї компенсацію, каже адвокат Юрій Клекотка, треба позиватися до суду у цивільному порядку. Але немає до кого. Пан Іван же розповідає, автівка була мрією родини. Замовляли з-за кордону, відремонтували і встигли поїздити зо пів року. Аби, каже, хоч дійсно, була в ЗСУ, а так просто хтось собі нажився чи збагатився. Сподівається, що слідчі таки встановлять істину і знайдуть винного.

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