У Великій Британії пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з потужним буревієм: відео

У Великій Британії пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з потужним буревієм: відео

Літак кілька разів змінив положення на злітній смузі, а його хвіст навіть вдарився об неї.

У Великій Британії зафільмували "боротьбу" пасажирського літака із потужним буревієм.

Про це 1 лютого йдеться у випуску ТСН 19:30.

Зазначається, що інцидент стався в аеропорту "Хітроу", коли на країну саме налетів шторм "Коррі", а швидкість вітру сягала півтори сотні кілометрів за годину.

Лайнер British Airways спробував сісти, однак незабаром стало зрозуміло, що вітер розвертає його. Літак кілька разів змінив положення на злітній смузі, а його хвіст навіть вдарився об неї.

Зрештою, пілот вирішив повернутися в небо і з другої спроби таки здійснив вдале приземлення, після чого пасажири залишили лайнер. Детальніше дивіться у відео ТСН:

У Великій Британії пасажирський літак боровся з ураганом під час приземлення | Новини світу

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