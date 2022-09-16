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У вересні можна не чекати: народний синоптик розповів, коли до України прийде бабине літо

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У вересні можна не чекати: народний синоптик розповів, коли до України прийде бабине літо

Фото: УНІАН

До кінця вересня суттєвого потепління не буде.

Бабине літо прийде до України на початку жовтня.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"Бабине літо прийде скоріше за все на початку жовтня - у період від 1 до 10 числа. У вересні його можна не чекати - до кінця цього місяця погода буде такою, як зараз", - прогнозує синоптик.

Водночас він зазначає, що ще одне бабине літо можливе у перших числах листопада. Тоді, за словами Щедріна, в Україні теж очікується потепління та малодощова погода.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
711
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