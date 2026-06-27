У Верховній Раді вимагають покарати головну відьму України: що сталося

У Верховній Раді вимагають перевірити роботу Марії Тихої, яку називають головною відьмою України / © ТСН

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У Верховній Раді вирішили боротися з чаклунством та магією — днями народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк опублікував у своєму Telegram-каналі копії заяв до Бюро економічної безпеки з вимогами дати правову оцінку можливим, на його думку, фактам шахрайства з боку Марії Тихої, яка називає себе головною відьмою України.

Крім того, Железняк опублікував копію заяви на ім’я начальника головного слідчого управління Нацполіції — в цьому документі нардеп припускає, що дії іншого езотерика, який позиціонує себе у публічному просторі як «маг Веліяр» також можуть мати ознаки шахрайства.

У своєму додатковому відеозверненні Железняк каже, що їхні прогнози — сумнівні.

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«Вони заробляють на простих українцях. Виглядає так, що це один і головний їхній напрямок діяльності. Ми отримали свідчення реальних постраждалих. Імена ми просто з точки зору поваги до них називати не будемо, але факти ці вражають своєю цинічністю. У наших заявах про кримінальні злочини ці імена в повному обсязі будуть вказані», — заявив Железняк.

За його словами, Марія Тиха начебто займалась нічними залякуваннями.

«Джерела кажуть, що відьма залякує клієнток родовими прокляттями та смертельними порчами», — каже Железняк.

Та додав, що «одна з клієнток стверджує, що навіть взяла 160 тисяч гривень кредитних коштів, щоб просто Тиха зняла прокляття. Але після переказу цих коштів відьмі за свідченнями та просто перестала виходити на зв’язок».

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У коментарі для ТСН.ua Ярослав Железняк щодо цієї ситуації зазначив: «Ми зібрали достатньо багато матеріалів. З поваги до слідства я не можу зараз детальніше розповісти. Було не звернення, а заява про злочин. Від правоохоронців я чекаю на незалежне розслідування. Якщо інформація, яку ми надали підтвердиться, то, відповідно, щодо першої та другої особи мають бути підозри і притягнення до відповідальності».

До цього він додав, що через це на його адресу пролунали «якісь прокльони».

Також він уточнив, що має у розпорядженні інформацію про прізвища постраждалих та їхню згоду на поширення цих відомостей.

«Вони не тільки до нас звертались, до цього не було реакції. Йдеться про кількість людей більше десятка. Ми, як професійна команда, достатньо детально вивчили фінансову частину цієї історії», — каже Железняк.

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Резюмуючи, він додав, що якщо підтвердиться ймовірне ухилення від сплати податків езотериками, то цей обсяг мають встановити правоохоронні органи.

Роботу відьми та мага перевірять правоохоронці

Своєю чергою, в Бюро економічної безпеки України в коментарі для ТСН.ua повідомили, що ситуацію, пов’язану із зверненням народного депутата Ярослава Железняка щодо «головної відьми України» будуть готові прокоментувати наступного тижня.

Водночас у відділі комунікацій поліції Києва в коментарі для ТСН.ua підтвердили, що відкрили та розслідують кримінальне провадження, у якому фігурує «маг Веліяр».

«За фактом звернення депутата було внесено відомості до ЄРДР за статтею 190 кримінального кодексу України («Шахрайство»). Зараз тривають слідчі дії», — повідомила нам одна з керівниць відділу комунікацій київської поліції Мирослава Попова.

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Що відповіла відьма Тиха на звинувачення

ТСН.ua звернувся за коментарем до Марії Тихої як до головної фігурантки депутатського розслідування, щоб дізнатись про її позицію щодо звинувачень на її адресу.

«Останні кілька днів моє ім’я звучить дуже часто. І, чесно кажучи, мене це не дивує. Але я звикла говорити тоді, коли є що сказати, а не тоді, коли цього вимагає інформаційний шум. Саме тому зараз я не буду коментувати окремі вирвані з контексту фрази чи маніпулятивні публікації. З понеділка ми з командою дамо повний коментар, відповімо на всі запитання та відкрито озвучимо свою позицію. Скажу лише те, що можу підтвердити вже сьогодні. Моя діяльність офіційна. Податкові питання врегульовані. Я працюю відкрито, відповідно до законодавства України», — сказала нам Марія Тиха.

Також вона додала, що «не варто міряти всіх однією міркою» та закликала не робити висновків поспіхом.

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