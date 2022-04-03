У Відні помітили ексголову Конституційного суду Олександра Тупицького: легально перетнути кордон він не міг

У Відні помітили ексголову Конституційного суду Олександра Тупицького: легально перетнути кордон він не міг

За втечу з України під час війни, за новим законопроєктом, чиновнику може загрожувати до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

В австрійському Відні журналісти “Схем” зустріли відстороненого суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького. Його зафіксували біля готелю у центрі столиці Австрії.

Про те, як цьому чоловікові, який ще не досягнув 60-річного віку, вдалося перетнути кордон України і що йому за це загрожує, йдеться в ТСН.

Номер в готелі, де оселився ексголова Конституційного суду, важко назвати розкішним люксом. Доба проживання тут коштує від 3 тисяч гривень. Та справа не в грошах, а в тому, що легально потрапити у Відень Олександр Тупицький не зміг би ніяк.

Він чоловік. У січні йому виповнилося 59 років, а до 60 років - це призовний вік. Про інші пільги, які б дозволили перетнути кордон, не відомо

Згідно даних Держприкордонслужби, офіційних відміток про те, що Тупицький покидав країну нема.

Натомість “Схеми” встановили: дружина відстороненого судді 17 березня на власній автівці могла заїхати з України в Угорщину. Можливо, надихнувшись кадрами, як українські чоловіки призовного віку у жіночих перуках за паспортах дружин чи, сховавшись у бейбі-бокси, намагалися втекти з країни, перевірити долю вирішив і пан Тупицький.

Навіть, якщо попри своїй габаритні параметри він зміг згорнутися у багажнику так, що цього не помітили прикордонники – наслідки такої пригоди тепер дуже дорого обійтися судді-втікачу.

У Верховній Раді готовий до ухвалення законопроєкт, за яким втікачам із України в умовах війни буде загрожувати обмеження волі від 5 до 10 років разом із конфіскацією майна. Оскільки пан Тупицький суддя не звільнений, а всього лиш відсторонений – він потрапляє під дію цього закону.

Документ визначає суворе покарання для усіх чоловіків-втікачів призовного віку і окремо - для всіх, хто отримує зарплату із бюджету. Від 7 до 12 років обмеження волі згідно новими нормами буде загрожувати прикордонниками, які раптом не помітять у багажниках впливових втікачів.

Звістка про одного з таких втікачів вже дійшла до президента, після чого експосадовець СБУ Андрій Наумов позбувся генеральського звання за дорученням Володимира Зеленського.

“Випадковим генералам з нами не по дорозі”, - сказав з цього приводу президент.

Виїзд ще одного генерал-майора не допустили слідчі ДБР. На угорському кордоні вони затримали офіцера запасу, який за фальшивими довідками видавав себе за непридатного для служби рядового. Тепер на генерала чекатиме судовий розгляд у справі про підроблення документів

До речі, посилюючи відповідальність за незаконну втечу з України, держава дає шанс втікачам повернутися - в законопроекті передбачена умовна амністія. Усі, хто повернуться в Україну впродовж 10 днів із дня ухвалення закону можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чи скористається таким шансом суддя Тупицький – покаже час.

Зрештою така втеча з країни в часи лихоліття має і свої “плюси”.

По-перше, всі приховані зрадники, корупціонери, агенти впливу і недостойні посад чиновники врешті видали себе, тож відбувається свого роду очищення країни від паразитів, котрі десятиліттями виїдали бюджет країни.

По-друге, все нечесно нажите повинно повернутися у держскарбницю, адже пошук прихованих рахунків цих дезертирів мав би стати частиною їхнього міжнародного кримінального переслідування.

І нарешті, по-третє – звільнені місця займуть ефективні і перевірені війною менеджери, а систему відбору кандидатів на держпосади тепер точно змінять на щось справжнє.

Куди втік з України Олександр Тупицький та що на нього чекає

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