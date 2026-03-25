У відомому парку Рівного зграя собак вбила місцевих тварин: відео

Собаки у парку / © ТСН

У Рівному в парку історичної реконструкції «Оствиця» камери відеоспостереження зафіксували, як зграя з 12 собак влаштувала справжнє полювання на території заповідника. Жертвами хижаків стали улюбленці відвідувачів — чотири вівці загинули на місці, ще за життя двох зараз борються ветеринари.

Керівництво парку та кінологи б’ють на сполох: наступною жертвою розлючених псів може стати людина.

Напад на тварин у парку: що відомо

Напад стався вночі. Як видно з записів камер, спершу зграя кинулася до хатинки свині Фросі — місцевої зірки, чий господар зараз боронить Україну на фронті. Фрося встигла забарикадуватися у своєму лігві. А от овечкам втекти не вдалося.

Серед загиблих — відомий відвідувачам баран Босьович та три його сестри. Дві тварини, що вижили, мають жахливі травми.

Юрій Ойцюсь, керівник парку «Оствиця»: «Ветеринари зашивали їх, вся морда подерта, вуха... Одне око довелося ампутувати. Це тварини, які мали радувати нас і жити в своє задоволення, а натомість зустріли таку страшну смерть. Місцеві кажуть, ця ж зграя вже задушила шістьох курей та кицьку в сусідів».

Загроза для людей: собаки вже кидалися на перехожих

У парку впевнені: собаки відчули смак крові та втратили страх. Головний майстер «Оствиці», переглядаючи записи, помітив моторошну деталь.

Олег Петренко, головний майстер парку: «Я камери переглядав: після того, як вони розправилися з овечками, зграя кинулася на людину, яка проходила неподалік. Це вже не просто безпритульні пси, це зграя хижаків».

Кінологи наголошують: у зграї діють інстинкти, а не контроль. Причиною такої агресії є безвідповідальність людей, які викидають тварин або відпускають їх на самовигул без нагляду.

Що робити при зустрічі зі зграєю?

Кінологиня Вікторія Пирогова радить:

Зупинитися: не бігти і не махати руками (це провокує інстинкт переслідування).

Не повертатися спиною: тримайте собак у полі зору.

Використовувати засоби захисту: добре працюють ультразвукові відлякувачі.

У міському центрі стерилізації «КТП-1728» обіцяють відреагувати на інцидент, проте визнають — місця для всіх агресивних собак у них немає. Окрім того, якщо пси мають власників, комунальники не мають права їх вилучати — це робота поліції. Правоохоронці вже почали перевірку.

Поки зграю не відловили, на «Оствиці» посилюють безпеку: вцілілих овечок тепер триматимуть під трьома замками, а відвідувачів просять бути вкрай обережними під час прогулянок.

