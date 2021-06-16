Відпустка на морі в Україні: які ціни та умови пропонують на Чорному та Азовському узбережжях

Чи дійсно відпочинок у Туреччині обійдеться дешевше, аніж в Одесі?

Сезон відпусток-2021 поступово наближається до свого піку, а отже багато українців або поїхали, або вже планують поїздку в теплі краї.

Весь світ поступово послаблює карантинні обмеження, зокрема для охочих відпочити біля моря. Станом на другу половину травня для українців були доступні 107 країн світу, зокрема популярні для відпочинку Туреччина, Греція чи Болгарія. Але раніше популярні курорти в Іспанії, Франції чи Італії – усе ще закриті.

Водночас відкриті для відпочинку країни мають власні протоколи безпеки: одні вимагають для в’їзду один або кілька негативних ПЛР-тестів, а інші – або ж сертифікат про вакцинацію, або ж двотижневий карантин.

Утім, українці можуть скористатись альтернативним варіантом – відпочити на вітчизняних морських курортах: в Одесі, Кирилівці, Чорноморську, Залізному порту чи в Затоці. Фахівці прогнозують, що на Чорне та Азовське море цього року поїдуть ті, хто не має сертифікату вакцинації від коронавірусу і не має змоги відбувати двотижневий карантин, або ж ті українці, які не готові витрачати на відпочинок десятки тисяч гривень.

ТСН.ua розбирався, чи відновився після карантину попит на відпочинок на Чорному та Азовському морях, а також у скільки обійдеться українцям оренда квартири біля моря на десять днів.

Житло на узбережжі Чорного моря: що в тренді

Середньострокова оренда нерухомості (від місяця до трьох) в курортних містах зростає в ціні на 15-20% порівняно з квітнем, стверджують опитані ТСН.ua експерти.

«Зростання цін на квартири чи будинки в курортний сезон може бути від 10% до 20% - це залежить від відстані до моря та інших супутніх речей, таких як стан об’єкту нерухомості, комунікацій, наявність поблизу достатньої інфраструктури. Гратиме роль і попит на конкретну квартиру чи будинок – якщо претендентів кілька, власник може підняти ціну, адже це ринок», - каже в коментарі ТСН.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

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Водночас, ціни на подобову оренду квартир, – від 2 до 10 діб, – можуть зрости на 20-45% залежно від якості об’єкту.

«Те, що ціни зростатимуть – це очевидно. Утім, ми очікуємо, що ріст буде не настільки високим, як в 2018-2019 роках, коли вартість оренди збільшувалась до 80% і вище. Цього року ціни на курортну нерухомість є цілком конкурентними для тих, кому зайві кілька тисяч гривень грають роль», - каже фахівець.

За словами експерта, попитом будуть користуватись одно- та двокімнатні квартири, розташовані у відносній близькості до моря, – ціни на них будуть дорожчими, ніж на трикімнатні.

«Людям не потрібні зайві квадратні метри, за які треба платити. Тим більше, в курортний сезон люди зазвичай використовують квартири як готельний номер – залишити речі, прийняти душ, поспати, причепуритися. А весь інший час вони проводять на морі, на дискотеках, на набережній», – каже Юрій Піта.

У скільки обійдеться десять днів на морі?

Найдешевше житло в Одесі, за даними сайту Booking.com, можна винайняти на 10 днів за 7 100 грн – це буде невеличка квартира на околиці з власною кухнею та вбиральнею, радянськими меблями та охайним ремонтом. Відстань до пляжу – 2,3 кілометра, а до центру міста – 14 км.

Решта «бюджетних» пропозицій – в діапазоні від 9 до 14 тисяч гривень. Водночас, чим більша ціна – тим кращі умови, або ж тим ближче до центру міста. Приміром, квартири біля одного з найпопулярніших пляжів «Аркадія» можна винайняти на 10 днів за 14 або 16 тисяч гривень. Усі квартири такого цінового діапазону – за 1-3 кілометри до моря.

Від 17 до 22 тисяч гривень за 10 днів обійдеться квартира біля пляжу «Аркадія» (5 км до центру) в багатоповерхівці з євроремонтом та балконом з краєвидом на море. Зі зручностей – кондиціонер, плазмовий телевізор, мікрохвильова піч. Відстань до пляжу – трохи більше 2 кілометрів. Таких пропозицій на Booking.com на кінець червня – близько 30.

Найдорожча пропозиція на сайті Booking.com – апартаменти за 700 метрів від пляжу вартістю в 114 тисяч гривень за 10 днів, що включають 4 спальні, дві вітальні, та дві гідромасажні ванни. Також у комплексі – приватний басейн із краєвидом на море.

unian.net

Ціни на оренду житла в курортних містах Одещини в рази нижчі, аніж в обласному центрі. Наприклад, в Затоці та Кароліно-Бугазі оренда кімнати в гостьовому домі з радянськими меблями та спільним санвузлом може обійтись від 2600 до 3000 гривень. Апартаменти, що пропонуються за ціною від 5000 до 7200 гривень передбачають наявність власної ванної кімнати, але зі спільною кухнею – в кімнатах є лише холодильник та чайник. За 8 тисяч гривень в Затоці можна на 10 днів орендувати повноцінну квартиру-студію.

Що цікаво: понад дві третини від усіх квартир, що пропонуються в Затоці через Booking.com, – «бюджетного» сегменту. За ціною від 17 до 19 тисяч гривень можна на 10 днів винайняти повноцінну квартиру з власною міні-кухнею, мікрохвильовою піччю, пральною машиною та кондиціонером.

Є й більш комфортні пропозиції. Приміром, квартира поряд з морем з повноцінною кухнею, кількома кімнатами та євроремонтом обійдеться в 20-26 тисяч гривень за 10 днів. Найдорожча пропозиція на сайті – квартира вартістю 28 тисяч гривень на 10 днів з євроремонтом, власною терасою у пішій близькості до моря.

Оренда житла на курортах Херсонської області обійдеться українцям приблизно в ту ж ціну, що й на Одещині. Ціни на десятиденну оренду двомісного номера в Залізному порі у гостьовому домі (зі спільною кухнею, проте з власною ванною кімнатою) стартують від 2400 грн. Від 7 тисяч гривень за 10 днів вартує оренда апартаментів у відпочинковому комплексі з власним басейном, за 7400 гривень можна винайняти квартиру з власною міні-кухнею та балконом у пішій відстані до моря.

Від 12 000 грн за 10 днів стартують ціни на люксові апартаменти – просторі кімнати із власною ванною та міні-кухнею та сучасним ремонтом у відпочинковому комплексі з басейном. Найдорожча пропозиція у Залізному порту – двоярусні чотиримісні апартаменти з дизайнерським ремонтом безпосередньо біля пляжу. Вони обійдуться в 45 тисяч гривень за 10 днів.

«Поступитись комфортом»: що з цінами на березі Азовського моря

Локації на узбережжі Азовського моря традиційно менш привабливі для українців, аніж чорноморські курорти, відтак ціни в Кирилівці та Бердянську – дешевші.

«Чорне море – це більш-менш придатна інфраструктура. 80-90% інфраструктури курортів Азовського моря збудовано ще за радянських часів – це старі турбази, мала кількість придатних майданчиків, де можна відпочити з комфортом», – пояснює Юрій Піта.

Крім того, за його словами, курорти Азовського моря – це Запорізька та Донецька області, а українці, обираючи місця для відпочинку, намагаються уникати територій, наближених до зони військового конфлікту.

Пляж / unian.net

«Попри це, певний відсоток українців поїде на Азовське море, адже цей відпочинок буде бюджетним – можливо, в півтора-два рази дешевше, ніж на узбережжі Чорного моря. Якась частка людей, хоч і воліє до якісного обслуговування, але готова поступитися певним комфортом і закриває очі на обшарпані ліжка, старі будиночки. Головне – це морське повітря і морська вода», – каже фахівець.

У Кирилівці та Бердянську (Запорізька область) апартаменти економ-сегменту обійдуться приблизно в ту саму ціну, як і на узбережжі Чорного моря – від 2500 до 5000 гривень. Приміром, орендарі пропонують невеличкий будинок на старій турбазі в селі Азовське (околиця Бердянська) за ціною в 4 тисячі гривень (на 10 днів).

Утім, в середньому ціна на десятиденну оренду класичних номерів на курортах Азовського моря не перевищує 10 тисяч гривень, а «люксових» – 16 тисяч гривень.

Найдорожчі пропозиції на Booking.com – в межах 62 тисяч гривень за 10 днів. Це невеличкий дизайнерський будинок «Шале» в комплексі на Федотовій косі (поряд із Кирилівкою) з власним басейном та приватним пляжем. «Гостям пропонують бар, пляж готелю, ресторан, обслуговування номерів, дитячий клуб та сніданок», – йдеться в описі пропозиції.

Схожі комплекси зі схожими ціновими пропозиціями є і на околицях Бердянська – на морському узбережжі можна відпочити за 61 тисячу гривень. Пропонується відпочинковий комплекс із «люксовими» апартаментами, басейном на території комплексу, сніданком за принципом «шведського столу», дитячим клубом, мінігольфом, більярдом та тенісом.

Чи відновився попит після карантину

Фахівці очікують, що цього року частка українських відпочивальників, які виберуть вітчизняні, а не зарубіжні морські курорти, складе приблизно 35-40%, або ж і більше, тоді як ще 40% виберуть для відпочинку країни, які послабили карантинні обмеження для туристів, приміром, Туреччину чи Єгипет. Решта 20-25% українців оберуть інші місця та види відпочинку.

Таке відсоткове співвідношення пояснюється передусім слабкими темпами вакцинації – популярними цьогоріч будуть вітчизняні курорти та країни, що вимагають для в’їзду результати тесту на коронавірус, а не довідку про завершений цикл вакцинації.

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Водночас, фахівці відзначають, що попит зростає порівняно з минулим роком, але ще не досяг значень 2019-го, коли близько 60% українців орієнтувалися на відпочинок за кордоном, тоді як 40% обирало вітчизняні курорти.

«Минулого року внутрішній попит був приблизно на рівні 45%, а реалізований – десь на половину. Люди відпочивали, але намагалися це якось приховати. Користувався популярністю не довгостроковий відпочинок на морі, а короткостроковий – на кілька днів», – пояснює Юрій Піта.

«Відпочинок в Одесі може бути нічим не гіршим, аніж на деяких європейських курортах – різниця може бути в локації, в якості пляжів, а сервіс може бути ще кращим, залежно від «кишені». В якийсь рік може бути вигідніше відпочивати в Україні, а якийсь рік – шукати закордонні тури», – стверджує експерт.

Як каже Юрій Піта, ціна на відпочинок в українських готелях чи курортних комплексах цьогоріч буде не надто вищою, ніж в Туреччині, але приблизно на такому ж рівні. Утім, він не погоджується зі стереотипом, що за кордоном відпочинок дешевший, аніж в Україні – приміром, за його словами, в Одесі є як дорогі комплекси для відпочинку, так і «бюджетні».

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