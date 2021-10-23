У "Вікні життя" пологового Одеси мама залишила новонароджену дівчинку: що відомо

У "Вікні життя" пологового Одеси мама залишила новонароджену дівчинку: що відомо

Дівчинку звати Вікторія.

Новонароджену дівчинку залишили у "Вікні життя" пологового будинку Одеси.

Про це розповіли 23 жовтня у ТСН.19:30.

"Вікно" - це спеціальний бокс, куди породілля може потай покласти дитину, від якої хоче відмовитися. Немовля доглянуте й здорове. Охайно й тепло вдягнене. Поруч була записка, що дівчинка народилася 6 жовтня і звати її Вікторія.

Матір дитини не шукатимуть, адже "Вікна життя" передбачають анонімність і позбавлення від відповідальності. У невідомої жінки є два місяці. Протягом цього часу, якщо передумає, вона може забрати дитину. В інакшому вмпадку дівчинку віддадуть на усиновлення.

"Здорова, доношена дитина вагою 3125 кг, зростом 53 сантиметри. За законом України, ми не маємо права фіксувати та ідентифікувати людину, яка принесла дитину до пологового будинку. Ми вже маємо дитину по факту після спрацювання сигналізації", - пояснив дитячий лікар-анестезіолог Одеського пологового будинку №7 Микола Керлан.

Новини України: "вікно життя" - у пологовому будинку Одеси залишили новонароджену дівчинку

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