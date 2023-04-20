У Вінниці 3-річна дитина замкнулась в квартирі та випала з вікна: де були батьки і як їх покарають (фото)

Дівчата двох і трьох років самі замкнулись у квартирі.
У Вінниці трирічна дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі, де замкнулася разом із молодшою сестрою. Дитина перебуває в реанімації, а проти батьків відкрили кримінальну справу.
Подробиці інциденту, який стався 19 квітня, повідомила в коментарі ТСН.ua речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.
Близько 15:00 до рятувальників зателефонував стурбований чоловік і повідомив, що його малолітні діти замкнулися в квартирі та не відповідають. Поки співробітники ДСНС намагалися аварійно відчинити двері до помешкання, старша дівчинка випала з вікна, спершись на москітну сітку.
Батьки пояснили правоохоронцям, що діти замкнулися зсередини, коли вони зносили речі з квартири на вулицю. Мама і тато перебували в шоковому стані.
Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру за ч.1 ст. 166 ККУ — невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає до восьми років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Після проведення процесуальних дій справа може бути перекваліфікована.
У поліції зазначили ТСН.ua, що сім'я благополучна та не перебуває на обліку в соціальних службах.
"За інформацією від лікарів, станом на 8:00 ранку, життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Сьогодні буде вирішуватися питання щодо переводу її в загальну палату", — додала речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.
Нагадаємо, у Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку. Потерпілу госпіталізували до лікарні з серйозною травмою. Поліція шукає батьків дитини.
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