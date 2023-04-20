У Вінниці 3-річна дитина замкнулась в квартирі та випала з вікна: де були батьки і як їх покарають (фото)

Дівчата двох і трьох років самі замкнулись у квартирі.

У Вінниці трирічна дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі, де замкнулася разом із молодшою сестрою. Дитина перебуває в реанімації, а проти батьків відкрили кримінальну справу.

Подробиці інциденту, який стався 19 квітня, повідомила в коментарі ТСН.ua речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Близько 15:00 до рятувальників зателефонував стурбований чоловік і повідомив, що його малолітні діти замкнулися в квартирі та не відповідають. Поки співробітники ДСНС намагалися аварійно відчинити двері до помешкання, старша дівчинка випала з вікна, спершись на москітну сітку.

Поки рятувальники відкривали двері, дитина випала з вікна / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Дитина сперлась на москітну сітку / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Батьки пояснили правоохоронцям, що діти замкнулися зсередини, коли вони зносили речі з квартири на вулицю. Мама і тато перебували в шоковому стані.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру за ч.1 ст. 166 ККУ — невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає до восьми років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Після проведення процесуальних дій справа може бути перекваліфікована.

Батьки вийшли на вулицю, залишивши дітей самих / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

У поліції зазначили ТСН.ua, що сім'я благополучна та не перебуває на обліку в соціальних службах.

"За інформацією від лікарів, станом на 8:00 ранку, життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Сьогодні буде вирішуватися питання щодо переводу її в загальну палату", — додала речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Поліція відкрила кримінальну справу / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Нагадаємо, у Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку. Потерпілу госпіталізували до лікарні з серйозною травмою. Поліція шукає батьків дитини.

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