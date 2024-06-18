У Вінниці чоловік розстріляв 18-річну дружину та її подругу: нові моторошні подробиці (відео)

Моторошне вбивство у Вінниці сколихнуло країну! Чоловік приїхав з фронту до 18-річної дружини, під час сварки розстріляв її та подругу, а потім вчинив самогубство. Тіло чоловіка знайшли у безлюдному місці на березі річки. Мережа гуде й через те, що жертви – відомі блогерки. Що могло стати причиною такого вчинку та що з’ясували слідчі – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Трагедія у Вінниці!

Відпустка закінчилася трагедією. Чоловік застрелив свою 18-річну дружину та її 19-річну подругу. Про це стало відомо 13 червня, коли подружка вбитої ще жива, але важко поранена, змогла сама додзвонитися до медиків, а ті до поліції. Трагедія трапилася в спальному районі Вінниці.

Одна дівчина померла на місці, інша – у лікарні

Вже у квартирі правоохоронці і медики виявили поранену 19-річну Віру, яку у важкому стані госпіталізували, та тіло ще однієї жертви – 18-річної дружини стрільця, вона померла миттєво. Згодом поранена дівчина, на жаль, також померла у лікарні.

Розстріляв і пішов!

З кадрів, які показали поліцейські під час огляду місця трагедії, видно, що підлога буквально всипана стріляними гільзами. Скільки пострілів зробив 23-річний хлопець - невідомо, але після вбивства, кажуть слідчі, він зачинив квартиру і пішов.

Що відомо про загиблих?

Його тіло знайшли згодом оперативники карного розшуку на березі річки Південний Буг. У безлюдній прибережній зоні обласного центру він вистрелив собі в голову. У Мережі одразу впізнали дівчат – це дві відомих українських стрімерки – Віра Пантера та її подруга Наталія, дружина військового. Як з’ясувалося згодом, хлопець от уже два роки як на війні, а минулого року отримав посвідчення учасника бойових дій. Цього разу до міста приїхав у відпустку, на фронті отримав контузію, тож, за словами близьких знайомих, психологічний стан мав нестабільний. Ще одним показовим моментом є зброя. Друзі загиблих вважають, що, найімовірніше, Михайло привіз її з фронту. Водночас у прокуратурі кажуть, що пістолет, з якого стріляв хлопець, за військовою частиною не закріплений, тож звідки він у нього, ще теж треба з’ясовувати.

Чому сталася трагедія?

Стали відомі деякі деталі того трагічного дня. Михайло прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою Вірою, щоб поговорити. Як з’ясувалося, дівчина просила розлучення, втім Михайло Мазур на це не погоджувався. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану. Після вбивства і перед тим як покінчити життя самогубством, він записав передсмертне відео.

Мотив убивства

Мотиви, які Михайло озвучив на відео, правоохоронці не розголошують. Як все трапилося – чули сусіди, кажуть: вночі була сварка, а за нею і хлопки, втім вони і не збагнули, що це були постріли. Розповідають, що Наталя почала жити тут недавно, а згодом до неї приєдналася подруга.

Слідство триває!

Попри те, що і жертви, і підозрюваний нині мертві – слідство триває, адже залишилося багато запитань, на які правоохоронці ще мають знайти відповідь. Наприклад, не вдалося з'ясувати, коли саме хлопець прийшов і коли пішов. Кінцевий мотив вбивства також може бути різним, адже, як стало відомо журналістам від знайомих загиблих, дружина ймовірно зрадила чоловіка. Проте, з тих же джерел відомо, що Михайло, попри все, не хотів розлучення. Також на події могло вплинути і те, що Михайло Мазур мав контузії. Психологічний стан деяких людей, які повертаються з фронту, дійсно нестабільний. Тому важливо, щоб ця трагедія привернула увагу до необхідності обов'язкової реабілітації або лікування морального та психологічного стану захисників та захисниць. Тим часом журналісти видання “20 хвилин” вирішили дізнатися більше про життя загиблих.

Що кажуть про загиблих дівчат?

Друзі розповіли, що загибла 18-річна Наталія сама із села Кукули, що на Вінниччині. Мати дівчини, як дізналися від знайомих, зловживала алкоголем. Сама Наталія завершила навчання в школі, але нікуди не вступала. Невдовзі вона переїхала до міста Тульчин, де знайшла роботу. У соціальних мережах журналісти дізналися, що пара заручилася 11 вересня 2023 року, а побралася 23 вересня.

Спільний товариш пригадав, що, зі слів Наталії, Михайло добивався її два роки.

"Вона не хотіла бути з ним, але все-таки довірилася йому, і вже під час війни вони одружилися”, – розповів друг пари.

Тоді дівчина переїхала ближче до чоловіка. Проте після сварки з ним вона повернулася до Вінниці.

"Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже міг швидко розізлитися. Сприймав близько до серця все, що про нього погане говорили", – згадує товариш подружжя.

Життя у соцмережах

Подругу Наталії звали Віра. Їй було 19 років, і вона родом з міста Дніпро з багатодітної родини. Теж після завершення школи нікуди не вступала. У Вінницю переїхала до подруги. Обидві дівчини були блогерками, вели стріми в TikTok. Віра була відома під ніком “Пантера”. У коментарях під дописом про трагедію один читач написав, що вони мали спільні ефіри з росіянами, організовували батли. Підтвердження цьому знайшли на сторінках дівчат. Вони їх активно вели, і у Віри в TikTok можна було побачити 50 тисяч підписників, а у Наталії – 14 тисяч. Останнє відео дівчина опублікувала за добу до смерті, а також кликала підписників на ефір, який так і не відбувся.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ВІННИЦІ ЧОЛОВІК РОЗСТРІЛЯВ 18-річну ДРУЖИНУ та ЇЇ ПОДРУГУ! Нові моторошні подробиці!

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття рідним загиблих.

Читайте також провідні новини дня: