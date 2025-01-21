У Вінниці чоловік ухилився від мобілізації, бо він "не хоче воювати": чим це закінчилось

Житель Вінниці на суді заявив, що не хоче мобілізовуватись під час війни. Чим це закінчилось?

У Вінниці до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що "не хоче воювати".

Про це йдеться у вироку Вінницького міськрайонного суду Вінницької області.

За даними суду, у листопаді 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді житель Вінниці провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "дійсно отримав повістку про явку до військкомату та свідомо не з`явився на виклик, оскільки не хотів, щоб його відправили воювати. Він не хоче убивати людей, боїться воювати та, розуміючи, що в разі відправки його до військової частини йому, можливо, довелося б це робити, ухилився від призову".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації.

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