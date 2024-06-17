Чоловік залишив передсмертне відео: моторошні подробиці вбивства 18-річної жінки та її подруги у Вінниці

У Вінниці 23-річний чоловік розстріляв з пістолета свою 18-річну дружину, а потім смертельно поранив її подругу. За даними слідства, 23 річний чоловік під час сімейної сварки почав стріляти у жінок, а потім пішов у безлюдне місце і вкоротив віку собі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

У Вінниці чоловік розстріляв дружину та її подругу

Трагедія сталась в одному із спальних районів Вінниці. У квартирі, де стались вбивства, підлога буквально всипана стріляними гільзами. 18-річна Наталія померла на місці, її подруга 19-річна Віра, попри тяжке поранення в голову, ще змогла подзвонити на 103.

Будинок, де сталась трагедія

"Поранена дівчина сама викликала швидку, але була не в змозі відчинити двері, тож поліцейські зуміли потрапити лише через вікно третього поверху", - розповіла речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Поліцейські встановили - до вбивства причетний 23 річний чоловік загиблої. Михайло, кажуть слідчі, під час сімейної сварки схопився за зброю і почав стріляти. А після скоєного - зачинив квартиру і пішов.

"Після скоєного чоловік пішов у безлюдну прибережну зону, де вкоротив собі віку вистреливши в голову", - каже речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Що відомо про чоловіка, який вчинив подвійне вбивство

Михайло був військовим, з минулого року мав статус учасника бойових дій кажуть прокурори. Увесь цей час воював на передовій. Напередодні приїхав у відпустку. Пістолет з якого стріляв не закріплений за військовою частиною, тож звідки зброя слідство ще має встановити.

"Даному військовослужбовцю ця зброя, пістолет не видавався, крім того взагалі на обліку у військовій частині така зброя відсутня. Є передсмертний відеозапис в якому він признається у вбивстві називає мотиви і також там з ним був пістолет ТТ, яким він вчинив дане вбивство", - каже керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

Місце, де вкоротив собі віку Михайло

Що кажуть сусіди про родину

Мотиви злочину, озвучені на відео, прокурори наразі не розголошують. Пані Лідія з чоловіком живуть по-сусідству. Кажуть чули тієї ночі сварку і хлопки, але не збагнули, що це були постріли. Розповідають - Наталя почала жити тут недавно, а згодом до неї приєдналася подруга.

"Він два роки був на нулю і цей прийшов у відпустку перший раз і таке трапилось. А це його дружина, а це взяла подружку, щоб менше платити і так вони жили двоє", - каже сусідка Лілія Войтюк.

19-річна дівчина померла у лікарні

Тяжко поранену 19-річну подругу доправили до реанімації, добу за життя дівчини боролись медики.

"Прооперована стан на момент поступлення вкрай важкий з порушенням життєвих функцій. Після операції знаходилась в реанімаційному відділенні, стан залишався критично важким і на жаль, ця людина померла", - каже медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко.

19-річна Віра

Квартира, де сталася трагедія, нині опечатана. Хоч підозрюваних і потерпілих вже немає серед живих слідство триває. Адже залишається чимало питань, кажуть у прокуратурі, на які треба знайти відповіді.

Нагадаємо, у спальному районі міста Вінниці 23-річний чоловік під час сварки з 18-річною дружиною схопився за пістолет і почав стріляти в неї та в її 19-річну подругу, яка також була у квартирі. Після цього він залишив місце злочину. 14 червня стало відомо про смерть 19-річної дівчини.

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