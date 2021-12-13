У Вінниці молода пара вчаділа у власній квартирі

У Вінниці молода пара вчаділа у власній квартирі

Жінка була ще з пульсом, коли її знайшли на підлозі рятувальники.

Чоловіка врятувати не вдалось, 27-річна дівчина нині у реанімації - у Вінниці пара вчаділа у власній квартирі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Це сталось у новому будинку, обладнання якого лише місяць тому перевіряли газовики.

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Рятувальників викликали родичі, коли з подружжям зник телефонний дзвінок, а двері вони не відчиняли. У квартиру надзвичайники влазили через балкон: чоловіка вже був без ознак життя, жінка лежала непритомна, але пульс був.

Попередньо відомо, що це отруєння чадним газом. В квартирі встановлений котел і кухонна витяжка. Де саме була несправність, нині з’ясовують експерти.

«Рятувальники приїхали, зірвали двері і чути було, як чоловік виходив і крикнув: «Чоловік і жінка на підлозі, в обох піна з рота», - розповідають свідки.

Новини Вінниці: молода пара вчаділа у власній квартирі

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