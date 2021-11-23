У Вінниці п’яний активіст "Дорожнього контролю" на смерть збив велосипедистку 

Вміст алкоголю в його крові перевищував норму вдесятеро.

Активіст "Дорожнього контролю", який збив велосипедистку у Вінниці минулого тижня, був напідпитку, а вміст алкоголю в його крові перевищував норму вдесятеро. Про це повідомили в поліції з посиланням на результати експертизи. 53-річна потерпіла - в комі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 листопада.

За даними правоохоронців, 30-річний водій “Мерседеса”, який виявився активістом громадської організації, що стежить за безпекою на дорогах, був з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Проходити тест на “Драгері” на місці, за словами поліцейських, кермувальник відмовився, тому його відвезли до наркодиспансеру. Результати аналізу вже оприлюднили. Слідчі шукають свідків аварії. Водія поки не затримували.

Нагадаємо, п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вилетіла з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.

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