У Вінниці спалах гепатиту А: лікарі перерахували небезпечні симптоми - як вберегтися

У Вінниці стався спалах гепатиту А. Нині понад 20 людей перебувають в міській інфекційній лікарні, ще шестеро хворих – діти. Лікарі кажуть, що така кількість хворих у них вперше за останні 10 років та прогнозують, що це ще не кінець.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Хворі розповіли, як дізнались про гепатит А

22-річний Ілля розповів, що у нього кілька днів була висока температура, нудота та жовтяниця. Коли йому погіршало - звернувся до лікаря.

"Я думав, що щось схоже на ГРВІ, можливо коронавірус, бо спочатку була температура, а вже вчора з'явилась температура і жовтушність", - каже він.

Хворий Ілля

Схожі симптоми були і в Наталі. Спочатку думала, що це нирки, потім - отруєння, а згодом помітила, що вся пожовтіла. Тоді звернулась до медиків.

Спалах гепатиту А міг поширитись через забруднену воду

Лікарі кажуть, що у за невеликий проміжок часу зафіксовано уже 20 хворих на гепатити А.

"Це дійсно спалах вірусного гепатиту А. Цього ми очікували після підриву Каховської ГЕС. Вірусний гепатит А це - банальна кишкова інфекція. Тобто шляхи передачі - харчовий, водний і контактний", - каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.

Головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.

Лікарі кажуть, що пов'язано із вживанням забрудненої води. Більшість пацієнтів розповідають: перед хворобою пили воду з автоматів самообслуговування, які є в кожному районі Вінниці.

Воду у Вінниці перевіряють

"Наразі проводяться лабораторні дослідження, відбираються проби - як від хворих з підозрою, так і проби води з централізованого постачання і децентралізованого. Відбирається вода з автоматів приватних, ті що є у Вінниці", - каже в.о заступника директора Центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загорулько.

У місті є десятки автоматів з продажу питної води, власник однієї із найбільших мереж звинувачення пацієнтів відкидає.

Автомат із водою

"Людський фактор завжди присутній, але це виключено", - каже підприємець Григорій Пилипчанський.

Але Держпродспоживслужба таки перевірятиме, в яких умовах на підприємстві фільтрують і розливають воду.

У Вінниці зростатиме кількість хворих: як вберегтись

Медики прогнозують, що хвиля захворюваності на гепатит А буде лише зростати. Людям рекомендують при поганому самопочутті - відразу здавати аналізи.

"До сімейного лікаря треба підійти і здати печінкові проби", - каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.

А ще лікарі радять зробити щеплення. І обов’язково дотримуватись особистої гігієни, бо гепатит А – недарма називають "хворобою брудних рук".

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