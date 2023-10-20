У Вінниці спалах гепатиту А: лікарі перерахували небезпечні симптоми - як вберегтися

Гепатит А міг спалахнути через заражену воду.
У Вінниці стався спалах гепатиту А. Нині понад 20 людей перебувають в міській інфекційній лікарні, ще шестеро хворих – діти. Лікарі кажуть, що така кількість хворих у них вперше за останні 10 років та прогнозують, що це ще не кінець.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.
Хворі розповіли, як дізнались про гепатит А
22-річний Ілля розповів, що у нього кілька днів була висока температура, нудота та жовтяниця. Коли йому погіршало - звернувся до лікаря.
"Я думав, що щось схоже на ГРВІ, можливо коронавірус, бо спочатку була температура, а вже вчора з'явилась температура і жовтушність", - каже він.
Схожі симптоми були і в Наталі. Спочатку думала, що це нирки, потім - отруєння, а згодом помітила, що вся пожовтіла. Тоді звернулась до медиків.
Спалах гепатиту А міг поширитись через забруднену воду
Лікарі кажуть, що у за невеликий проміжок часу зафіксовано уже 20 хворих на гепатити А.
"Це дійсно спалах вірусного гепатиту А. Цього ми очікували після підриву Каховської ГЕС. Вірусний гепатит А це - банальна кишкова інфекція. Тобто шляхи передачі - харчовий, водний і контактний", - каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.
Лікарі кажуть, що пов'язано із вживанням забрудненої води. Більшість пацієнтів розповідають: перед хворобою пили воду з автоматів самообслуговування, які є в кожному районі Вінниці.
Воду у Вінниці перевіряють
"Наразі проводяться лабораторні дослідження, відбираються проби - як від хворих з підозрою, так і проби води з централізованого постачання і децентралізованого. Відбирається вода з автоматів приватних, ті що є у Вінниці", - каже в.о заступника директора Центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загорулько.
У місті є десятки автоматів з продажу питної води, власник однієї із найбільших мереж звинувачення пацієнтів відкидає.
"Людський фактор завжди присутній, але це виключено", - каже підприємець Григорій Пилипчанський.
Але Держпродспоживслужба таки перевірятиме, в яких умовах на підприємстві фільтрують і розливають воду.
У Вінниці зростатиме кількість хворих: як вберегтись
Медики прогнозують, що хвиля захворюваності на гепатит А буде лише зростати. Людям рекомендують при поганому самопочутті - відразу здавати аналізи.
"До сімейного лікаря треба підійти і здати печінкові проби", - каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз.
А ще лікарі радять зробити щеплення. І обов’язково дотримуватись особистої гігієни, бо гепатит А – недарма називають "хворобою брудних рук".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Вінниці спалах гепатиту А! Щодня – нові хворі!
Нагадаємо, ТСН.ua писав, що таке вірусний гепатит А і як його попередити.
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