У Вінниці трирічний малюк випав з вікна п'ятого поверху: де була матір і в якому стані дитина зараз

Лікарі кажуть, Матвійко народився у сорочці. І хоча тяжких травм немає, хлопчика поклали на обстеження до лікарні.

У Вінниці дивом уцілів трирічний малюк, який випав з вікна п'ятого поверху. Врятували хлопчика мотузки для білизни з нижніх поверхів. Дитина чіплялася за них і це пом'якшило падіння.

Про те, де була матір і в якому стані дитина зараз - 4 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Летів щонайменше 12 метрів, при цьому кілька разів повисав на мотузках для білизни. Падіння з балкону трирічного Матвійка випадково побачила сусідка Галина.

Потім впав на клумбу, звівся і, плачучи, побіг. Сусіди не розгубились, схопили хлопчика на руки і відразу викликали швидку.

"Видимих пошкоджень не було: голова, цілісність кісток черепу, опорно рухової системи. Коли одягнули шийний комірець, то побачили на потилиці гематомку", - розповідає лікар станції швидкої допомоги Василь Бойко.

Подряпина на грудях, забій на потилиці, але жодного перелому. Лікарі кажуть, Матвійко народився у сорочці. І хоча тяжких травм немає, хлопчика поклали на обстеження до лікарні.

Того дня батьки були на роботі, Матвійка залишили на старшого брата, а той пішов на вулицю.

"В них троє дітей, прекрасна сімя така хороша. Старший братик гуляв з собакою", - розповідає сусідка Галина Пирч.

"Його мама залишила з братиком вдома, на балконі були старі батареї після ремонту,це допомогло дотягнутись до вікна, він відкрив і випав з балкону", - зазначають в поліції.

Матір Тетяну у дворі багатоповерхівки ніхто не засуджує, але сусіди досі під враженням.

Новини України: у Вінниці малюк уцілів після падіння з 5 поверху, бо зачепився за мотузки

У поліції з мамою поговорили, квартиру обстежили. На всіх вікнах стоять замки, окрім одного - на балконі. Саме його і відчинив хлопчик.

"Жінка на обліку не перебуває, цілком благополучна родина, однак провели бесіду і склали на маму протокол за неналежне виконання своїх обов'язків", - говорять правоохоронці.

За недогляд випишуть штраф. Лікарі і поліція просять усіх батьків бути уважними, особливо влітку, коли на вікнах ставлять москітні сітки.

Нагадаємо, днями схожий випадок стався у Хмельницькому. Теж трирічний хлопчик випав із вікна третього поверху. З травмами він досі в реанімації.

У Краматорську Донецької області також з вікна випала дитина. 3-річний малюк вижив, завдяки дереву, що росло під вікном.

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