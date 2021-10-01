У Вінниці військовий оркестр влаштував на подвір’ях шкіл концерти до Дня вчителя

Цього ранку у шкільних дворах звучали здебільшого класичні твори, але найбільше оплесків все ж таки зібрала "Червона рута".
Вальс на шкільному подвір’ї. У Вінниці військові влаштували до Дня вчителя справжній концерт.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Аби встигнути зіграти класичні та національні хіти перед початком занять у кількох школах, оркестр національної гвардії цілий ранок мандрував по районах міста автобусом. Завдяки тому, що у різних закладах навчання починається з розбігом у годину, мініконцерти військові встигли дати у трьох школах. І такий сюрприз неабияк вразив вчителів.
Цього ранку у шкільних дворах звучали здебільшого класичні твори, але найбільше оплесків все ж таки зібрала "Червона рута".
Педагоги кажуть, що так романтично їх ще не вітали. Підспівували військовим цілими школами.
«Несподівано і дуже приємно. Піднесений настрій, почуття переповнюють», - зазначає одна із вчительок Віта Поліщук.