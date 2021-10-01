У Вінниці військовий оркестр влаштував на подвір’ях шкіл концерти до Дня вчителя

У Вінниці військовий оркестр влаштував на подвір’ях шкіл концерти до Дня вчителя

Цього ранку у шкільних дворах звучали здебільшого класичні твори, але найбільше оплесків все ж таки зібрала "Червона рута".

Вальс на шкільному подвір’ї. У Вінниці військові влаштували до Дня вчителя справжній концерт.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Аби встигнути зіграти класичні та національні хіти перед початком занять у кількох школах, оркестр національної гвардії цілий ранок мандрував по районах міста автобусом. Завдяки тому, що у різних закладах навчання починається з розбігом у годину, мініконцерти військові встигли дати у трьох школах. І такий сюрприз неабияк вразив вчителів.

Цього ранку у шкільних дворах звучали здебільшого класичні твори, але найбільше оплесків все ж таки зібрала "Червона рута".

Педагоги кажуть, що так романтично їх ще не вітали. Підспівували військовим цілими школами.

«Несподівано і дуже приємно. Піднесений настрій, почуття переповнюють», - зазначає одна із вчительок Віта Поліщук.

Новини України: вінницькі військові влаштували до Дня вчителя справжній концерт

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