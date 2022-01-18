У центрі Вінниці водій BMW без прав влаштував дрифт-шоу посеред людної площі: що йому загрожує

У центрі Вінниці водій BMW без прав влаштував дрифт-шоу посеред людної площі: що йому загрожує

Дрифт 22-річного водія без прав обурив користувачів Мережі. Чоловік свою провину визнав, однак незабаром знову сів за кермо.

У Вінниці водій BMW влаштував дрифт-шоу посеред людної площі Ліверпуль у середмісті. Відеозапис, на якому чоловік гарчить двигуном, палить гуму і виписує вісімки, потрапив до Мережі та обурив містян.

Водія знайшли та запросили до поліції. Як виявилося - він взагалі не мав права сідати за кермо, йдеться 17 січня в сюжеті ТСН 19:30.

За кілька метрів від місця, де дрифтував Сергій Королик, розташовані заклад швидкого харчування, зупинка і школа, на подвір'ї якої досі видно сліди спалених шин.

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Вдосталь розважившись чоловік пішов геть, і лише коли відео зчинило обурення в Мережі, з посмішкою перепросив. "Я усвідомвлюю свою провину. Те, що був неправий. Мені випишуть два протоколи", - висловився він.

"Водій порушив - здійснив рух по тротуару та не ввімкнув покажчик повороту перед виконанням маневру, але ці частини поглинулися частиною 4 статті 126 КУпАП, оскільки водій позбавлений права керування", - вказав речник патрульної поліції Віктор Постоловський.

Посвідчення Сергія анулювали ще місяць тому, коли спіймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Сам чоловік свою провину спростовує: "Є відео, є всі документи, що я був не п'яний, тому що за кермом я не пив ніколи. Я з ними судився".

Новини Вінниці: водій "BMW" влаштував справжнє дрифт-шоу в середмісті

Свій дрифт на площі 22-річний кермувальник пояснив тим, що хотів розважити містян. Після відвідування поліції він заявив журналістам, що піде до суду для чергового оскарження. Вже за пів години після інтерв'ю Сергія знову побачили за кермом, він показово ревів двигуном.

За подвійну їзду без прав водію виписали 40 тисяч гривень штрафу. Водночас вилучити автомобіль, кажуть у поліції, може лише суд. Щодо дрифту, то він взагалі не прописаний в кодексі, тому покарати за нього неможливо.

Тим часом комунальники планують огородити площу в середмісті спеціальними стовпцями, щоб водії більше не змогли на неї заїхати.

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