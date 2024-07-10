У Вінниці водій на смерть збив 5-річного хлопчика і втік: чоловіка "викрив" його ж автомобіль

У Вінниці 40-річний водій на шаленій швидкості збив 5-річного хлопчика, коли той із батьком переходили дорогу по пішохідному переходу. Удар був такий, що від травм дитина померла одразу. Винуватець з місця аварії втік .

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

ДТП сталась на пішохідному переході. Світлофор того вечора через вимкнене світло не працював. За даними поліції 40-річний водій на шаленій швидкості збив 5-річного хлопчика, який переходив дорогу по зебрі з батьком. Удар був такої сили, що дитина відлетіла на кілька метрів.

Медики намагались врятувати хлопчика

Швидкою хлопчика у важкому стані доправили до реанімації, кілька годин медики боролися за життя дитини, але марно.

"Дитина була доставлена у важкому стані, з важкою політравмою, закритою травмою органів черевної порожнини. Із закритою черепно-мозковою травмою, це фактично відрив спинного від головного мозку. Травми були несумісні з життям", - сказала медична директорка обласної дитячої лікарні Оксана Муравська.

Оксана Муравська.

Водій з місця аварії одразу втік кажуть у поліції. Але від удару номер його авто відлетів, тому чоловіка знайшли вже наступного ранку. Авто він заховав у гаражі. У крові затриманого експертиза знайшла алкоголь.

"Аварія сталася пізно ввечері, на ранок, в його крові було виявлено більше двох проміле алкоголю. За вказаним фактом почали провадження за двома статтями", - каже речниця поліції Вінниччини Інна Парфенова.

Пішохідний перехід, де сталась аварія дуже небезпечний, кажуть перехожі. Особливо під час знеструмлень, коли світлофори перестають працювати. Регулювальникі працюють лише вибірково - на складних перехрестях. І місце, де сталась аварія, у їхній перелік не входить, повідомили ТСН у патрульній поліції.

Водії ж, кажуть місцеві, попри зебру, людей пропускають не всі.

У вінницькому суді чоловіку обрали запобіжний захід - два місяці під вартою. На засіданні Дмитро Драчук, так звати затриманого водія, поводив себе спокійно, вину повністю визнав. За смертельний наїзд на 5-річного Максимка і залишення його у небезпеці чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваний у ДТП

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