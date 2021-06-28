У Вінниці водій зніс подружжя, яке переходило дорогу по зебрі: обоє дивом вижили

Відомо, що обом потерпілим по 50 років. Вони у тяжкому стані.

Збив на пішохідному переході. Момент на наїзду на людей у Вінниці потрапив на відео з камери спостереження. Це кадри не для вразливих. 39 -річний водій просто зніс подружжя, яке переходило дорогу по зебрі. Від удару чоловіка та дружину перекрутило в повітрі і відкинуло на трамвайні колії. Обоє дивом вижили.

Про те, в якому стані потерпілі - 28 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Подружню пару збив легковик близько опівдня.

На кадрах з камер спостереження видно, як автівка навіть не гальмуючи на швидкості зносить чоловіка та жінку. Від удару їх перекрутило у повітрі і відкинуло на асфальт. На кадрах видно, що через кілька секунд жінка намагається підвестися, але потім непритомніє. Від такого удару люди дивом змогли вижити, кажуть лікарі. Відомо, що обом потерпілим по 50 років. Вони у тяжкому стані.

Новини України: у Вінниці водій збив подружжя, яке переходило дорогу по зебрі

Попри те, що це промзона - рух тут дуже жвавий, їздять трамваї і машини, які оминають затори в центральних дорогах. Напроти - будівельний гіпермаркет, тому по цьому переходу постійно ходять люди. Місце це дуже небезпечне, кажуть працівники навколишніх офісів.

У поліції кажуть водій був тверезий. Його освідували на місці. Як міг не побачити пішоходів пояснити не зміг. Переконував, що відволікся і не побачив людей на переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали. Санкція статті передбачає три роки обмеження волі.

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