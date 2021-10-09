У Вінниці встановили перший у світі пам’ятник Блаженнішому Любомиру Гузару

У Вінниці встановили перший у світі пам’ятник Блаженнішому Любомиру Гузару

Гузар був у Вінниці лише тричі, але громада вирішила увіковічнити пам’ять про морального авторитета нації.

Його називали совістю нації і одним з найбільших моральних авторитетів сучасності, а промови розібрали на цитати. У Вінниці встановили перший у світі пам’ятник блаженнішому Любомиру Гузару. Главі української греко-католицької церкви, який помер 2017 року. Виготовили монумент на кошти вірян.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Під мелодію Мирослава Скорика і оплески відбувається відкриття пам’ятника - двометровий, із бронзи Блеженнійший Любомир Гузак із патріаршим посохом, у рясі і в своїй улюбленій камізельці. І його життєве кредо – «Бути людиною». Це перший у світі монумент Любомиру Газару.

«Чотири роки після смерті, це прецедент, що людині після чотирьох років поставили пам’ятник», - каже помічник єпископа української греко-католицької церкви Йосип Міллер.

Гузар був у Вінниці лише тричі, але громада вирішила увіковічнити пам’ять про морального авторитета нації, просвітника і філософа, кажуть у єпархії. Гроші на пам’ятник збирали самі віряни.

«Це 37 тисяч доларів, ми розуміємо Бог потребував ще більше і знайшлись ті, які дали ще більше», - твердить настоятель греко-католицького храму у Вінниці отець Георгій.

Скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук передивились сотні інтерв’ю і переслухали сотні історій різних людей, як знали Лубомира Гузара.

На відкриття пам’ятника із Канади прилетіла небога Гузара. І навіть знайшла тут родинне коріння. «Блаженішого батько, мій дідо Ярослав, був в Українській галицькій армії і брав участь в боях в Жмеринці, в 19 році, і я мала нагоду відвідати Жмеринку, я зв'язок, я тішуся», - каже вона

Новини України: у Вінниці встановили перший у світі пам’ятник Блаженнішому Любомиру Гузару

Слова Блаженнійшого, сказані за життя, одразу розбирали на цитати. А зустрічі, навіть короткі, пам’ятають навіть через десятиріччя.

«Це було декілька хвилин, але це на все життя, Він казав, що маємо любити один одного, поважати один одного, вірити в те, що Бог є, віра є. І наша Україна. Він про це дуже мріяв, щоб Україна була вільною і незалежною», - переконує прихожанка Тамара.

Пам’ятник поруч із церквою буде таким собі місцем роздумів, кажуть містяни. Пропонуватимуть, аби площу навколо назвали на честь Любомира Гузара.

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