У Вінниці жінка намагалася втопити у річці маленького сина: що відомо (фото)

З неофіційних джерел ТСН стало відомо, що жінка раніше вже лікувалася через проблеми з психікою.

Жінка намагалася втопити у річці восьмирічного сина. Шокувальна історія сталася у Вінниці. Свідки бачили, як мати несподівано штовхнула свого сина-школяра у воду, потім сама стрибнула і почала його топити. Дитину врятував випадковий пішохід- курсант університету внутрішніх справ – 17 річний Артем Макаров. Що з хлопчиком і де його матір, йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка ховається від камери і не хоче спілкуватись із журналістами. Вінничанку, яку підозрюють у замаху на вбивство її восьмирічного сина, ми побачили на подвір’ї міського суду.

"До поліції надійшло повідомлення, що жінка штовхнула у річку неповнолітнього сина, скочила сама за ним і почала занурювати його під воду", – про це розповіла речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Надзвичайна подія сталася у середмісті Вінниці на центральній набережній. Як жінка штовхає у воду хлопчика, на власні очі побачив 17 річний юнак.

"Почув крики, через ці зарослі я ще нічого не бачив, далі вийшов, і тут я стрибнув через паркан,там роздягнувся і пірнув у воду", – розповідає хлопець.

Артем Макаров – курсант Харківського університету внутрішніх справ – того дня гуляв набережною. Згадує – за 10 метрів від берега побачив, як борсається у воді хлопчик, а його намагається занурити з головою у воду жінка. Юнак, не вагаючись, пірнув у воду.

"Підбіг і почав роздягатись, то він вже був повністю занурений під воду і не видав ніяких звуків. Вона сама хотіла втопитись і його заразом", – каже курсант Артем Макаров.

Витягнувши дитину, Артем викликав швидку та поліцію.

Вже на березі хлопчик запитав у мами, навіщо вона його хотіла втопити, але мати почала проявляти агресію. Тоді син почав тікати.

Восьмирічного Святослава забрали до лікарні, в нього, кажуть медики, переохолодження і стрес. На камеру ані вони, ані соціальні служби нічого не коментують. Відомо лиш: родина благополучна, на обліку не перебуває. У родині є ще старший 12-річний син, кажуть в поліції.

"Хлопчика було госпіталізовано з повним переохолодженням, а його 40 річну матір затримано. Наразі їй повідомлено про підозру у замаху на вбивство", – каже речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Якщо матір хлопчика визнають осудною, їй загрожує довічне ув’язнення / Фото: Національна поліція Вінницької області

Із зали суду жінку одразу повезли на обстеження до психоневрологічної лікарні. Медики мають визначити її осудність.

На час розслідування жінка перебуватиме у психіатричному відділенні / Фото: Національна поліція Вінницької області

З неофіційних джерел ТСН стало відомо, що жінка вже лікувалася через проблеми з психікою. Її чоловіка у судовій залі не було, його коментарів ми не отримали. Утім відомо, що надалі саме він доглядатиме постраждалого Святослава та його старшого брата.

Натомість 17-річного курсанта, який врятував хлопчика, у харківському виші хочуть представити до нагороди – вже відправили клопотання у МВС.

17-річний курсант Артем Макаров / Фото: Національна поліція Вінницької області

"Можливо, він вже головний вчинок у своєму житті зробив, не зважаючи, що він навчається на першому курсі. Обставини, як-то сімейні драми, слідство розбирається. Він ні секунди не роздумував і врятував дитину, пишаємось цим хлопцем", – наголосив ректор Харківського університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко.

Курсант Артем Макаров скромно зауважив, що кожна людина вчинила б на його місці так само.

"Я розумію, що врятував життя хлопчику, але кожна людина, яка себе поважає, зробила б так само. І не тільки тому, що я курсант, чи майбутній правоохоронець, кожна людина з моральної сторони повинна зробити так само", – каже Артем.

Постраждалий Святослав наразі залишається в лікарні. У дитини – переохолодження та сильний стрес. Якщо його матір визнають осудною, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше до Мережі потрапило відео, як няня-пенсіонерка била та штовхала маленьку дівчинку на очах у пасажирів автобуса. Дії жінки дуже обурили користувачів Мережі. Люди вимагали притягнути няню-пенсіонерку до кримінальної відповідальності.

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