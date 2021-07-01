У Вінницький області буревій позривав дахи і знищив врожай

Дісталось і Вінниці і Жмеринці.

У Вінницький області десятки повалених дерев, а ще подекуди знищений врожай, підтоплені подвір'я і зірвані дахи.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У селищі Вороновиця, за 30 кілометрів від Вінниці, все наче після апокаліпсису. Повалені стовбури, стовпи, обірвані електродроти і зірвані дахи. Люди у відчаї. «Впало, побило, розтрощило, але це все від природи - розтрощило шифер, кусок стіни вибило, веранду побило», - розповідає постраждалий Володимир.

«Дерево з корінням вирвало, впало на дроти і висить, це я хочу, щоб зняли і допомогли. Світла немає з вчорашнього дня», - додає сусід Анатолій.

Гроза з шквальним вітром і градом налетіла на Вороновицю напередодні увечері. За лічені хвилини вулиці перетворились на річки. Дерева падали просто на людські хати. Дивом ніхто не постраждав. Скільки пошкодило будинків, у сільраді поки не знають, але людям обіцяють усе компенсувати. «Комісія поїхала по вулицях, обстеження, комунальними закладами, якраз приймають заяви, в кого дах перекинуло, дерева висять, но шифер вже замовили», - розповідає голова Вороновицької ОТГ Олександр Ковінько.

Погода в Україні: центром та заходом країни прокотилися буревії з грозами

Влило і у самій Вінниці. На відкачування води у дворах виїздили рятувальники, а у супермаркеті під зливою прорвало дах і вода ринулась просто у торгові зали. Буревієм валило дерева, відразу кілька трас були паралізовані, допоки комунальники не прибрали гілки з дороги.

Також у Жмеринці блискавка влучила у стару вербу, через обірвані дроти люди кілька годин були без світла.

І по обіді синоптики прогнозують знову грози з градом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання